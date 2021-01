Neue Impf-Allianz sorgt für gute Laune

1. Bayer (WKN: BAY001)

Der mit Abstand meistgehandelte Wert unter Stuttgarter Anlegern ist die Bayer-Aktie. Am Morgen kündigte der Leverkusener Pharma-Konzern an, in der Impfstoff-Weiterentwicklung und -Vermarktung mit dem Tübinger Unternehmen CureVac zu kooperieren. Nach dem Vorbild von BioNTech und Pfizer solle so die Entwicklung, Fertigung und Distribution des Vakzins verbessert werden. Bayer-Aktien notieren 3,2% fester.



2. CureVac (WKN: A2P71U)

Noch weiter hoch geht es für den kleineren der beiden Kooperationspartner CureVac. Die Papiere des Impfstoff-Herstellers steigen um knapp 20%. Von ihrem im Dezember erreichten Allzeithoch bei 120 Euro ist die Aktie aber mit aktuell gut 80 Euro noch ein gutes Stück entfernt.



3. Plug Power (WKN: A2QKGG)

Für ebenfalls gute Laune unter Anlegern sorgen die Papiere des amerikanischen Wasserstoff-Herstellers Plug Power. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der südkoreanische Mischkonzern SK Group mit einem Investment in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar bei Plug Power einsteigt. Ziel des Geschäfts ist die beschleunigte Implementierung von auf Wasserstoff basierenden Energiequellen im asiatischen Raum.