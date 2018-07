Neue Hybridanleihe der Otto GmbH und Co. KG

Eine neue Unternehmensanleihe der Otto GmbH und Co. KG wurde in dieser Woche von den Stuttgarter Anlegern rege gehandelt. Der Bond mit der WKN A2LQ0B ist seit dem 12. Juli an der Börse Stuttgart handelbar und hat ein Emissionsvolumen von 300 Millionen Euro. Es handelt sich dabei um eine Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit. Der Kupon beträgt 4,0 Prozent bis zum 17.07.2025. Danach wird die Anleihe zu einem Floater mit variablem Zinssatz.Dieser wird dann jährlich angepasst und orientiert sich am 5 Jahres Euro Swapsatz mit einem Aufschlag von 858 Basispunkten. Der Bond ist erstmalig zum 17.04.2025, danach jährlich zum Zinszahlungstermin am 17.07. zu 100 Prozent kündbar Die Anleihe ist nachrangig. Seit der Emission wurden in dem Papier an der Börse Stuttgart bereits über 30 Millionen Euro umgesetzt – der Bond gehört damit zu den Umsatzspitzenreitern. Otto will die zusätzlichen Mittel durch die Anleihe für „allgemeine geschäftliche Zwecke“ nutzen. Die Einzelhandelsgesellschaft machte zuletzt Schlagzeilen, weil nach fast 70 Jahren der berühmte Otto-Katalog eingestellt werden soll.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.