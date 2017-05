Neue Energie vom Kapitalmarkt – E.ON begibt Anleihen

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON zapfte ebenfalls erfolgreich den Kapitalmarkt an und tankte frisches Geld in Höhe von 2 Mrd. Euro. Die ebenfalls mit einer Stückelung von 1000 EUR ausgestatteten Papiere verteilen sich auf Laufzeiten von vier, sieben und zwölf Jahren. Der vierjährige Bond hat ein Volumen von 750 Millionen Euro und einen Kupon in Höhe von 0,375% (ISIN: XS1616411036). Das bis 2024 laufende Papier ist mit einem Kupon von 0,875% ausgestattet, (ISIN: XS1616410061), während der längste Bond mit 1,625% verzinst ist (XS16411119).