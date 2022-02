Neue Einkommensstrategien auf die BASF-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Auch wenn der Investor LetterOne den Börsengang von Wintershall Dea (Anteil 1/3, BASF-Anteil 2/3) aktuell blockiert, weil der Markt Vermögenswerte in Russland gerade abstraft und somit keine interessante Bewertung möglich ist, gibt es viele gute Argumente für die BASF-Aktie (DE000BASF111): eine positive Geschäftsentwicklung, die konstante Dividende und ein Aktienrückkaufprogramm von 3 Mrd. Euro bis 2023. Die LBBW begibt zwei neue Produkte für einkommensorientierte defensive Anleger, die bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren wollen.

Duo-Rendite-Aktienanleihe mit 2,1 Prozent p.a. Kupon (August 2024)

Am 15.2.22 werden die Konditionen der DuoRendite-Aktienanleihe mit der ISIN DE000LB2Z206 festgelegt: Bei 85 Prozent des Schlusskurses der BASF-Aktie wird der Basispreis definiert (Sicherheitspuffer 15 Prozent). Am ersten Zinstermin (23.8.22) zahlt das Produkt unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie einen Kupon von 2,1 Prozent p.a. Mit dieser Zinszahlung erfolgt zugleich eine Teilrückzahlung von 500 Euro; somit werden die Zinskupons am zweiten (23.8.23) und letzten Zinstermin (23.8.24) lediglich auf den reduzierten Nominalbetrag von 500 Euro gezahlt. Sollte die BASF-Aktie am 16.8.24 auf oder über dem Basispreis schließen, erhalten Anleger neben dem letzten Zinskupon auch die Rückzahlung des reduzierten Nominalbetrags. Bei einem Kurs darunter gibt’s eine Aktienlieferung (Bezugsverhältnis = 500 Euro / Basispreis). Zeichnung bis 14.2. zu 100 Prozent.

Express-Zertifikat mit 40 Euro Kupon-Chance (längstens April 2028)

Die anfängliche Tilgungsschwelle des Express-Zertifikats mit der ISIN DE000LB29P12 wird am 15.2.22 auf Höhe des Schlusskurses, die Barriere bei 65 Prozent davon fixiert. Liegt der Aktienkurs am ersten jährlichen Bewertungstag (21.4.23) auf oder über der Tilgungsschwelle, wird das Produkt vorzeitig fällig und zahlt den Nominalwert von 1.000 Euro plus 40 Euro Kupon. Andernfalls sinkt die Tilgungsschwelle im Folgejahr auf 95 Prozent des Startwerts, der mögliche Kupon verdoppelt sich auf 80 Euro usw. Ohne vorzeitige Fälligkeit wird am finalen Bewertungstag (21.4.28) nur noch die Barriere betrachtet: Solange diese nicht unterschritten wird, erzielen Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von 1.000 plus 240 Euro Kupon. Andernfalls erfolgt die Lieferung von BASF-Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro Nennwert / anfängliche Tilgungsschwelle). Zeichnung zu 1.010 Euro bis zum 15.2.22.

Zertifikatereport-Fazit: Beide Anlageprodukte in Zeichnung richten sich an längerfristig orientierte Anleger mit konservativem Risikoprofil, die Wert auf Sicherheitspuffer legen und bei einer Seitwärtsbewegung der BASF-Aktie interessante Renditen erzielen möchten.

Autor: Thorsten Welgen