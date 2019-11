Neue Dimensionen in der Urlaubsplanung

Es ist soweit: Der erste Weltraumflug kann gebucht werden. Mit 250.000 US-Dollar ist man dabei





Gesund und mindestens 18 Jahre muss man sein. Dafür gibt es ein dreitägiges Training, einen medizinischen Check-Up mit Unterbringung und Vollpension. Dann folgt der etwa zweieinhalbstündige Weltraumflug. Schwerelosigkeit und eine einzigartige Sicht auf unseren Planeten mitinbegriffen. Man muss sich nur in Richard Bransons Spaceship anmelden.







Das ist der Durchbruch der privaten Weltraumfahrt. Das Weltall wird kommerziell vermarktet. Elon Musk (Tesla) bringt Satelliten in den Weltraum und auch Jeff Bezos (Amazon) arbeitet daran. Vielleicht sollte man sich für den Anfang mit einem Flug in einem Elektro-Flugtaxi begnügen. Denn dies könnte in ein paar Jahren möglich sein und zudem deutlich erschwinglicher.







Die Technologie der Flugtaxis wird stark vorangetrieben, besonders auch im Münchener Raum. Flugtaxis sollen bald, nämlich schon in wenigen Jahren in Serie hergestellt werden. Vollelektrisch wird dann senkrecht gestartet in fünfsitzigen Flugtaxis. Die erste Testphase war sehr erfolgreich. An einen Passagierbetrieb ab 2025 an mehreren Standorten wird bereits ernsthaft gedacht.







Da sind für diese Entwicklung bestimmte Rohstoffe besonders gefragt. Etwa Lithium für die Stromspeicher. Lithium in bester Batteriequalität besitzt beispielsweise Millennial Lithium auf seinem Pastos Grandes-Lithiumliegenschaft in Argentinien. Die Pilotanlage ist schon in der Bauphase. Die argentinische Regierung unterstützt das Vorhaben.







Ein anderer wichtiger Rohstoff ist Kobalt, verbaut in Lithium-Ionen-Batterien. Eine Kobaltraffinerie (die einzige zugelassene in Nordamerika, in Zusammenarbeit mit Glencore) sowie das Iron Creek-Kobaltprojekt in Idaho gehören First Cobalt. Eine neue Ressourcenschätzung soll bei Iron Creek in Kürze kommen. Dazu kommt noch ein großes Landpaket im kanadischen Kobaltcamp.





