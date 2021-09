Neue DAX 40-Mitglieder bekannt

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart gewinnen die Papiere von BioNTech am Vormittag rund 1,5%. Bereits Ende September sollen in den USA die Drittimpfungen beginnen. Ob die Drittimpfungen wie geplant ab dem 20. September durchgeführt werden können, hängt jedoch noch von einer finalen Zustimmung der FDA ab.



2. Vonovia (WKN A1ML7J)

Die Aktien des Wohnungskonzerns Vonovia bilden heute das Schlusslicht im DAX. Die Papiere verlieren rund 1%. Das Vonovia-Management versucht seit einigen Wochen, mit einer auf 53 Euro pro Aktie erhöhten Offerte den zweitgrößten Wohnungskonzern des Landes zu übernehmen. Die Aktionäre der Deutsche Wohnen müssen dem Übernahmeangebot zu mindestens 50% zustimmen.



3. Siemens (WKN 723610)

Unten den DAX-Gewinnern notiert heute die Aktie von Siemens rund 1,8% fester. Der Münchener Technologie-Konzern konnte unlängst einen Großauftrag aus Ägypten an Land ziehen. Gemeinsam mit einem Konsortium soll Siemens für rund 4,5 Milliarden US-Dollar ein rund 660 Kilometer langes Schienennetz bauen.