Neue Cyberagentur

Am Dienstag hat die Bundesregierung die Gründungsurkunde der Agentur für Innovation in der Cybersicherheit, kurz Cyberagentur, mit vorläufigem Sitz in Halle/Saale unterzeichnet. Der Fokus der rund 100 Mitarbeiter wird auf der Entwicklung innovativer Technologien im Bereich Cybersicherheit liegen. Dafür hat die Cyberagentur bis 2023 insgesamt 350 Millionen Euro aus den Haushalten des Verteidigungsministeriums und des Innenministeriums zur Verfügung.



Laut dem Verteidigungsministerium soll die Cyberagentur einen wichtigen Beitrag zur Forschungsförderung liefern. Sie versteht sich dabei nicht als Forschungsinstitut, sondern als eine Art Thinktank, welcher Forschung koordiniert und stimuliert. Zusammen mit dem Cyber- und Informationsraum (CIR), dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), der BWI GmbH und dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr (CIHBw) soll sie innovative Technologien für Deutschland weiterentwickeln und die deutschen IT-Systeme sicherer machen.