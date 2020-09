Neue Corona-Sorgen beflügeln die alten Favoriten

Die Corona-Pandemie hat die Börsen erneut in den Würgegriff genommen. Die Angst vor einer weiteren Belastung der Wirtschaft durch schwerwiegende Einschränkungen hat gestern zumindest hierzulande bei den meisten Aktien deutliche Kursverluste verursacht.

Auf der anderen Seite gab es aber freilich auch wieder einige größere Gewinner. Dabei wiederholte sich das Bild, das schon während der ersten Welle zu beobachten war. Die Aktien der vermeintlichen Corona-Profiteure wurden stark nachgefragt. Der Essens-Lieferdienst HelloFresh etwa konnte fast sieben Prozent zulegen. Heute setzt sich der Aufschwung mit deutlichen Pluszeichen zu Handelsstart weiter fort.

Gute Recherche macht sich bezahlt

Der sehr erfolgreiche wikifolio-Trader Simon Weishar ( Szew ) ist von dem Unternehmen ohnehin schon länger überzeugt. Er beschäftigt sich sehr detailliert mit dem Geschäftsverlauf, auch zwischen den Quartalsergebnissen. Am Freitag kommentierte er wie folgt: „Sowohl bei HelloFresh als auch bei Westwing sahen die Trafficzahlen auch in dieser Woche sehr gut aus. Bei HelloFresh konnte man sogar teilweise neue Rekordwerte erreichen, so dass die Diskrepanz zwischen der Unternehmensentwicklung und den Analysten, welche mit einer Abschwächung des Wachstums rechnen, immer größer werden dürfte und damit das positive Überraschungspotential ebenfalls. Daher sehe ich bei beiden Werten keinen Grund die Gewichtung zu reduzieren.“

Zusätzliche Impulse für die Aktie erhofft er sich zudem von der Präsentation des Unternehmens bei Konferenzen von Berenberg und Goldman Sachs. In seinem seit Ende 2014 mit einem durchschnittlichen Jahresplus von 31 Prozent glänzenden wikifolio Szew Grundinvestment ist HelloFresh mit einem Depotanteil von mehr als 24 Prozent überdurchschnittlich stark vertreten. Die Position hat er heute im Laufe des Vormittags nochmal aufgestockt.

Michael Flender ( GoldeselTrading ) kommt bei seinem sieben Jahre alten wikifolio Goldesel-Trading ebenfalls auf eine ansprechende Performance von durchschnittlichen 13,5 Prozent pro Jahr. HelloFresh kommt aktuell auf einen Depotanteil von gut vier Prozent. Auch er hat die Position zuletzt nochmal aufgestockt. Der Profi-Trader vertraute dabei wohl auch der Expertise ausgewählter Analysten, die sich ähnlich zuversichtlich zeigen wie Trader-Kollege Weishar: „Neu gekauft habe ich HelloFresh, die Aktie hat zuletzt deutlich korrigiert, heute gibt es eine Kaufempfehlung der Commerzbank. Das Wachstumstempo lässt angeblich nicht nach.“

Übrigens: Die HelloFresh-Aktie ist in 3,8 Prozent aller investierbaren wikifolios vertreten, deren Anzahl sich mittlerweile auf 8.327 beläuft. Diese Quote steigt sogar auf 12 Prozent an, wenn als Basis nur jene wikifolios herangezogen werden, in deren zugehörigem Zertifikat zumindest 100.000 Euro investiert sind. Die HelloFresh-Aktie zählt also weiterhin zu den beliebtesten Aktien der Top-Trader auf wikifolio.com. Entsprechend ist sie auch im wikifolio Top 50 Community Aktien M vertreten.

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Grenke DE000A161N30 2.924.577,45 1490 63% 2 Varta DE000A0TGJ55 341.187,87 322 54% 3 HelloFresh DE000A161408 1.787.498,77 312 51% 4 Bayer DE000BAY0017 259.620,67 250 60% 5 BASF DE000BASF111 404.895,47 184 58% 6 Shop Apotheke NL0012044747 195.460,23 168 57% 7 SMA Solar DE000A0DJ6J9 628.434,07 167 70% 8 Hypoport DE0005493365 741.028,01 159 50% 9 Drillisch DE0005545503 148.211,59 154 75% 10 Allianz DE0008404005 196.458,37 149 78%

