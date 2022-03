Neue Corona-Regeln

Die Bundesregierung hat sich in Abstimmung mit den Ländern darauf verständigt, die weitreichenden Corona-Maßnahmen in kontrollierten Schritten zurückzufahren. Am Freitag wurde ein entsprechender Gesetzesentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag beschlossen.

Ab dem 20. März sollen in einem dritten Öffnungsschritt nun strengere Schutzmaßnahmen weitgehend enden, darunter fallen z. B. Zugangsbeschränkungen oder die Home-Office-Pflicht. Zuvor sind bereits Einschränkungen im Einzelhandel, in der Gastronomie, bei Übernachtungsangeboten, in Diskotheken und bei Großveranstaltungen gefallen bzw. wurden gelockert. Für die Umsetzung der Beschlüsse sind die Länder in eigener Verantwortung zuständig.

„Eine Rücknahme der Maßnahmen und Rückkehr zur Normalität ist nötig. Die europäischen Nachbarländer haben diesen Schritt bereits getan. Die Frist für die Bundesländer, ihre Vorschriften den Vorgaben entsprechend abzuändern, ist jedoch deutlich zu lang“, so Christian Sauter. Auch Frank Schäffler kritisiert die lange Übergangszeit bis zum 2. April, die die Länder nutzen können, um ihre Verordnungen auf Landesebene anzupassen. „Damit verlängern sich die Maßnahmen nochmals um fast drei Wochen“, so Schäffler, der sein Abstimmungsverhalten in einer persönlichen Erklärung darlegt. „Für mich ist das Wegfallen der Maskenpflicht an Schulen eine wichtige Neuerung im Infektionsschutzgesetz. Kinder und Jugendliche wurden zu lange von der Politik vergessen und haben nun zwei Jahre unter den Einschränkungen der Pandemie gelitten. Es ist Zeit für eine Rückkehr zur Normalität auch an Schulen“, hebt Jens Teutrine hervor.