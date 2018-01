Neue BMW-Anleihe im Fokus der Anleger

Auch BMW zeigte sich zum Jahresauftakt mit zwei Neuemissionen am Markt. Bei Anlegernan der Börse Stuttgart stand insbesondere die bis zum 10.07.2023 laufende Anleihe (WKN: A19UK1) im Fokus. Der Bond im Volumen von 1,25 Milliarden Euro wird mit 0,375 Prozent p.a. verzinst. Die nächste Zinszahlung erfolgt am 10.07.2018. Aktuell notiert die Anleihe bei 99,36, was einer Rendite von 0,49 Prozent entspricht. Der zweite Bond (WKN: A19UK0) ist ein Langläufer mit Fälligkeitsdatum 10.01.2028. Der Kupon der 750 Millionen Euro schweren Anleihe beträgt 1,125 Prozent. Die kleinste handelbare Einheit beider Papiere beträgt 1.000 Euro nominal.