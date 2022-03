Neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen! 5.3.2022

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Nummer 488 ist soeben erschienen!

Ein Blick auf die Indizes verrät, dass weitere Kursverluste drohen. Der DAX Index notierte in der letzten Handelswoche erheblich tiefer. Der MDAX Index lässt noch tiefere Kurse erwarten. Der englische FTSE 100 Index scheint Unterstützung gefunden zu haben. Dieses mit der Bedingung, dass das Wochentief nicht unterboten wird. Der Dow Jones Industrial Index hält sich relativ stabil. Sollte der Nasdaq 100 Index seinen letzten Tiefpunkt unterbieten, so drohen zusammen mit dem Nasdaq Composite Index empfindliche Kursverluste. Nur ein Wunder kann den Dow Jones Transportation Index höher notieren lassen.

Auch beim Nikkei 225 Index sind tiefere Kurse zu erwarten. Es bot sich hier ein Handelssignal an.

Bei den restlichen Indizes muss aufgrund der hohen Stoppgröße auf eine Bodenbildung abgewartet werden.

Wir werden dann von der Longseite profitieren.

Nur der australische All Ordinaries Index befindet sich nicht in einem Abwärtstrend und notiert sehr stabil.

Der Bund Future verläuft nun wieder entgegengesetzt zum DAX Index.

Hier sind, wie beim 30 Years US-Treasury Bonds höhere Notierungen zu erwarten.

Überraschend stark zeigt sich der US-Dollar Index. Dieser zog in der letzten Handelswoche kräftig an. Sollte aber die Stärke des Aufwärtstrends nicht weiter anhalten, so würde hier ein bearishes X-Sequentials X5 Muster greifen. Wenn der US-Dollar Index steigt, dann fällt der EUR/USD. Dieser erfüllte zuletzt nicht die notwendigen Kriterien für eine Aufwärtsbewegung und verlor im Anschluss erheblich. Die Kursziele und Szenarien für die restlichen Devisenpaare erfahren Sie ebenfalls in der neuen Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen.

Der CRB Index ließ zuletzt weitere Preissteigerungen bei den Rohstoffen erwarten. Damit einhergehend auch eine höhere Inflation.

Lesen Sie selbst, wie sich die Rohstoffe demnächst entwickeln werden.

Es boten sich zudem für Silber, Gold und Platin neue X-Sequentials Handelssignale an!

Mit dem letzten X-Sequentials Gold Handelssignal könnten +499 Ticks (Punkte)/+$49,9 gewonnen werden.

