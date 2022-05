Neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen 496- So profitieren Sie durch die Prognosen im X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen!

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Ausgabe Nummer 496 für Indizes, Zinsmärkte, Forex und Rohstoffe (Commodities) ist erschienen.

Der Volatility Index (VIX) notierte in der 18. Kalenderwoche 2022 gemäß Erwartung höher. Für die Indizes waren dementsprechend tiefere Kurse zu erwarten. Vom DAX40 Index bis zu den US-Indizes enwtickelten sich alle Indizes im Wochenverlauf negativ. Dem schloss sich nun auch der australische All Ordinaries Index an. Dieser generierte im Wochenverlauf ein Verkaufssignal. Relativ stabil zeigen sich der englische FTSE 100 Index und der jappanische Nikkei 225 Index. Im Euro Stoxx 50 besteht nun eine Shortposition.

Die Prognose für den VIX hat sich nicht geändert. Sie ist dieses Mal aber ausführlicher.

Es sind weiter höhere Kurse beim VIX zu erwarten. Damit einhergehend ist mit tieferen Kursen bei den Indizes zu rechnen.

Der Bund Future und der 30 Years US-Treasury Bonds Future befinden sich weiterhin innerhalb eines Abwärtstrends.

Lesen Sie selbst, bis wann diese Abwärtstrend bestehen werden.

Damit diese enden ist es notwendig, dass jeweils eine bestimmte X-Sequentials Marke überboten wird.

Ebenfalls unverändert bleibt alles beim US-Dollar Index und bei den Devisenpaaren.

Sehr erfreulich ist die Kursprognose für den USD/CHF ausgegangen. Dieser steigt in Richtung 0,99 CHF an. Hier wurde rechtszeitig bei 0,94 CHF ein anstehender Ausbruch der Kurse in Aufwärtsrichtung erkannt.

Weiterhin unverändert ist die Prognose für den CRB Rohstoff Index. Es sind steigende Kurse zu erwarten. Lesen Sie in der neuen Ausgabe des X-Seuentials Trading Börsenbriefs selbst nach was für Light Cruide Oil (Erdöl, Natural Gas (Erdgas, ULSD Heating Oil (Heizöl) und RBOB Gasoline(Benzin) zu erwarten ist.

Für Gold wurden tiefere Kurse prognostiziert. Entsprechend besteht eine Shortposition, da ein X-Sequnetials Handelssignal ausgelöst wurde.

Auch erfreulich entwickelte sich die die X-Sequentials Prognose, dass der Silber Kurs ausgehend von $25-$26 tiefer notieren wird.

Den bullishen Aussichten anderer für Gold und Silber konnte ich mich nicht anschliessen. Dieses erwies sich als ein Volltreffer.

Platin erreicht zuletzt ein Kursziel und befindet sich aktuell innerhalb einer Aufwärtskorrektur. Hier sind zu einem späteren Zeitpunkt weitaus tiefere Kurse zu erwarten.

Denn:

Zuletzt kam es bei 19 Handelssignalen nur zu zwei Verlusten:

Nikkei 225 Index: -270,61 Punkte,

EUR/USD: -143 Pips,

USD/JPY: +158 Pips,

Silber: +152,9 Ticks/Punkte,

Gold:+634 Ticks/Punkte

Gold: +499 Ticks/Punkte,

Platin: +570 Ticks/Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +2 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +4 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +198,51 Punkte,

Natural Gas (Erdgas): +476 Ticks/Punkte,

US-Dollar Index: +77,4 Punkte,

MDAX Index: +/-0 Punkte,

Euro Stoxx50 Index: +/-0 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +220,62 Punkte,

MDAX Index: +890 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +220,62 Punkte,

US-Dollar Index: +134,90 Punkte,

EUR/USD: +321 Pips,

Platin: +112 Ticks/Punkte.

Einem Gesamtgewinn von +4.450,33 Punkten, steht ein Verlust von -413,61 Punkten gegenüber.

