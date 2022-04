Finanztrends Video zu Platin



Neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen 495!Sehr geehrte Leser/Innen,Die letzte Handelswoche verlief verlustfrei.Die Leser/innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen haben in der letzten Handelswoche nachfolgende Gewinne realisiert:+890 Punkte,+220,62 Punkte,+134,90 Punkte,+321 Pips,+112 Ticks/Punkte.Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Nummer 495 für Indizes, Zinsmärkte, Forex und Rohstoffe (Commodities) ist soeben erschienen.Lesen Sie selbst was Sie erwartet.Im Anschluss erwartet Sie die öffentliche Fassung des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen Nummer 495.Nicht alle Prognosen sind zensiert.Lesen Sie daher weiter!Beimwurden zuletzt steigende Notierungen erwartet. In der Tat schloss der VIX in der letzten Handelswoche höher bei 33.2 Punkten. Steigt der VIX dann bedeutet das für die Indizes fallende Kurse.Beimsind steigende Kurse nun nur zu erwarten, wenn....klicken Sie auf den nachfolgenden Link um den Artikel weiterzulesen: https://technical-trading-profits.com/?p=938 (Link: https://technical-trading-profits.com/?p=938