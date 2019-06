Neue Aufträge für Boeing - Apple hilft Japan Display – Tabakwerte unter Druck

Finanztrends Video zu PayPal Holdings



Der amerikanische Aktienmarkt kann auf eine positive Woche zurückblicken. Im Wochenvergleich gewann der Dow Jones rund 460 Punkte oder mehr als 1,50 Prozent. Mit großer Spannung wird auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gewartet. Über 80 Prozent der Marktteilnehmer rechnen damit, dass sich nichts ändern wird. Auch wenn der Druck aus der Politik zunimmt und in Europa die Zinsen eher noch weiter fallen dürften. Deutliche Kursgewinne gab es am Dienstag nach dem der US-Präsident mitteilen ließ, ein gutes Telefonat mit Chinas Staaatsoberhaupt Xi Jinping geführt zu haben. Dies wurde als Zeichen möglicher Entspannung zwischen beiden Staaten gewertet. Der Dow Jones kletterte am Dienstag um 353 Punkte und war zwischenzeitlich noch höher. Zu den Tagesgewinnern gehörten die Aktie von Boeing (WKN: 850471) mit einem Plus von über fünf Prozent. Auf der Pariser Flugshow erhielt der Flugzeugbauer neue Aufträge in Höhe von 24 Milliarden Dollar. Im Interesse des Geschehens war auch die Aktie von Facebook (WKN: A1JWVX) nach dem das Unternehmen eine neue Kryptowährung mit dem Namen Libra schaffen möchte. Dieses Vorhaben stößt auf große Nachfrage und zahlreiche Unternehmen haben Interesse bekundet, beim Start im nächsten Jahr dabei sein zu wollen. Zu diesen Unternehmen gehören Mastercard (WKN: A0F602), Visa (WKN: A0NC7B) und Paypal (WKN: A14R7U).Der Aktienmarkt in Japan konnte sich durch die Kursgewinne am Mittwoch im Wochenvergleich ins Plus retten. Mit 21.334 Punkten notiert der Nikkei225 rund ein Prozent höher gegenüber der Vorwoche. Mit einem Minus von fast fünf Prozent reagierte die Aktie von Tokai Carbon (WKN: 862859) auf die Meldung, in Deutschland die COBEX GmbH für umgerechnet 820 Millionen Euro zu übernehmen. Vielen Marktteilnehmern erschien der Kaufpreis zu hoch und sie drehten der Aktie den Rücken zu. Am Mittwoch gehörte die Aktie von Japan Display (WKN: A1XEEQ) zu den Tagesgewinnern. Nach dem der Großkunde Apple (WKN: 865985) Unterstützung beim Bau einer Fabrik zugesagt hat, stieg die Aktie um elf Prozent. Zum Wochenstart sah es für die Aktie noch nicht so gut aus. Nach dem finanzielle Engpässe bekannt wurden, verlor die Aktie sieben Prozent an Wert.Für die britischen Tabakhersteller setzte sich der Abwärtstrend auch in der Berichtswoche fort. British American Tobacco (WKN: 916018) fielen auf 31,25 Euro nochmals deutlich zurück, nachdem die Mai-Verkaufszahlen für Einzelhandelszigaretten in Großbritannien um 4,4 Prozent rückläufig waren. Die Aktie litt Medienberichten zufolge zudem unter dem Gerücht, dass ein britischer Pensionsfonds sein Portfolio künftig „tabakfrei“ halten wolle. British American Tobacco ist das zweitgrößte privatwirtschaftliche Tabakunternehmen der Welt mit den Marken Lucky Strike, Pall Mall, Camel, Newport und Kent. Ebenso unter Verkaufsdruck gerieten die Anteilsscheine des viertgrößten Tabakanbieters Imperial Brands (WKN: 903000). Bei 21 Euro rutschte die Aktie sogar auf den tiefsten Stand seit acht Jahren.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.