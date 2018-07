Neue Anleihen der Bank of America handelbar

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Frisches Kapital für die Bank of America: Seit dem 22. Juni können Anleger in Stuttgart zwei neue Anleihen der US-Bank handeln. Der erste Bond (WKN BA0AKN) läuft bis zum 20.12.2023 und hat ein Emissionsvolumen von 5,99 Milliarden US-Dollar. Das Papier ist bis zum 20.12.2022 mit 3,004% verzinst, danach ist die Verzinsung variabel und orientiert sich am 3 Monats USD Libor +79 Basispunkte. Die Zinsanpassung erfolgt immer zum 20. März/ Juni/ September/ Dezember. Darüber hinaus verfügt der Bond über eine Make Whole Call Option mit 0,15% auf den Barwert bis zum 20.12.2022. Danach ist er zu 100,00% kündbar. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 US-Dollar. Die Abwicklung kann in Stuttgart in Euro erfolgen. Der zweite Bond (WKN BA0AKM) ist in zehn Jahren zum 20.12.2028 fällig, das Emissionsvolumen beträgt 5,98 Milliarden US-Dollar. Auch diese Anleihe hat eine variable Verzinsung: Bis zum 20.12.2027 beträgt der Kupon 3,419%, danach wird er an den 3 Monats USD Libor +104 Basispunkte angepasst. Die Make Whole Call Option beträgt 0,20% bis zum 20.12.2027. Ab dem 20.12.2027 ist das Papier zu 100,00% kündbar. Bei beiden Anleihen beginnen die Zinsläufe am 20. Dezember dieses Jahres.