Neue Anleihe von Paragon gefragt bei Anlegern

Über 5 Mio. Euro wurden in der neuen Anleihe der Paragon AG in den ersten Handelstagen an der Börse Stuttgart umgesetzt (WKN: A2GSB8). Die Anleihe ist mit einem Zinssatz von 4,5 Prozent p.a. ausgestattet und die Rückzahlung soll am 05.07.2022 erfolgen. Der Emittent hat die Möglichkeit zur vorzeitigen Kündigung ganz oder teilweise ab dem 05.07.2020 sowie aus steuerlichen Gründen und bei Geringfügigkeit des ausstehenden Gesamtnennbetrags.Dem Factsheet des Emittenten nach wurden für die Gläubiger Kündigungsrechte unter anderem bei Drittverzug oder unzulässiger Ausschüttung eingeräumt. Bei einem Kontrollwechsel besteht eine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger sowie eine Negativverpflichtung im Zusammenhang mit der Besicherung gegenwärtiger und zukünftiger Kapitalmarktverbindlichkeiten des Emittenten.Derzeit notiert die Anleihe bei 102,10 Prozent. Daraus lässt sich eine Rendite von 4,08 Prozent ableiten. Die 50 Mio. Euro Anleihe kann ab der kleinsten handelbaren Einheit 1.000 Euro nominal gehandelt werden.Paragon entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Systeme im Bereich der Automobilelektronik, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen im Geschäftssegment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne Anzeigesysteme und Konnektivitätslösungen sowie akustische High-End-Systeme. Darüber hinaus ist der Konzern mit den Voltabox-Tochtergesellschaften im schnell wachsenden Geschäftssegment Elektromobilität mit selbst entwickelten Lithium-Ionen-Batteriesystemen tätig. Im Geschäftssegment Mechanik entwickelt, produziert und vertreibt Paragon bewegliche Karosseriekomponenten, wie adaptiv ausfahrbare Spoiler. Die Paragon AG und ihre Vorgängergesellschaften blicken dabei auf eine nahezu 30-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Zu den Kunden der Paragon AG gehören führende deutsche und internationale Automobilhersteller wie Audi, VW, Porsche, Daimler und BMW. Der Vorstand der Paragon AG hat mit Wirkung zum 1. Januar 2017 die Unternehmenssteuerung in die operativen Geschäftssegmente Elektronik, Elektromobilität und Mechanik gegliedert.