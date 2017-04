Neue Anleihe von Innogy gesucht

Die jüngst von der RWE-Tochter Innogy Finance BV begebene EUR Benchmark-Anleihe (WKN: A19FW2) mit einer Laufzeit von 8 Jahren wurde in der Handelswoche an der Börse Stuttgart rege gehandelt. Der 750 Millionen Euro schwere Bond ist mit einem Kupon von 1,00 Prozent ausgestattete und am 13.04.2025 endfällig. Ab dem 13.01.2025 kann der Emittent das Papier zu 100 Prozent kündigen. Aktuell notiert der von Standard & Poor’s mit BBB- bewertete Bond bei 100,19, was einer Rendite von knapp unter 1,00 Prozent entspricht.Innogy Finance BV wurde vergangenes Jahr gegründet, als RWE die Sparten erneuerbare Energien, Vertrieb und Netze in das neue Unternehmen ausgliederte. Innogy hat gut 16 Millionen Strom- und fast sieben Millionen Gaskunden und ist aktuell in elf europäischen Märkten aktiv. Priorität hat für den Vertriebsvorstand der Ausbau der Marktposition in den Ländern, in denen Innogy zwar aktiv ist, aber nur in einem Sektor bereits einen substanziellen Anteil hat.