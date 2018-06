Neue Anleihe von Harley Davidson handelbar

Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

Seit dem 23. Mai kann an der Börse Stuttgart auch eine neue Unternehmensanleihe von Harley Davidson gehandelt werden. Das Papier des Motorradherstellers mit der WKN A19078 hat einen Kupon von 3,550 Prozent und ein Emissionsvolumen von 350 Millionen US-Dollar. Die nächste Zinszahlung erfolgt am 21. November. Der Kauf und Verkauf der Anleihe kann über die Börse Stuttgart in Euro erfolgen, kleinste handelbare Einheit sind dabei 2.000 US-Dollar. Der Bond ist zum 21.05.2021 fällig, sofern der Emittent nicht zuvor von seinem Kündigungsrecht Gebrauch macht. Die Anleihe ist mit einer Make Whole Kündigungsoption bis zum 21.05.2021 ausgestattet. Der Gläubiger erhält bei vorzeitiger Kündigung eine Rückzahlung zum Barwert plus Prämie von 0,15 Prozent.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.