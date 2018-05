Eine neue Anleihe der RCI Banque S.A. steht an der Börse Stuttgart diese Woche im Fokus der Anleger. Der Bond mit der WKN A1905P ist seit dem 17. Mai in Stuttgart handelbar und hat ein Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro. Die Stückelung ist mit 1.000 Euro anlegerfreundlich gestaltet. Der Zinssatz beträgt 1,625 Prozent, der Zinslauf startete am 24. Mai 2018. Das Papier mit einer Laufzeit von acht Jahren ist zum 26. Mai 2026 fällig und vom Emittenten ab dem 26. Februar 2026 zu 100 Prozent kündbar. An der Börse Stuttgart wurden in dem Bond seit der Neuemission über eine Million Euro umgesetzt. Die RCI Banque S.A. ist eine 100-prozentige Tochter des Automobilherstellers Renault und eine der größten Banken in Frankreich. Sie beschäftigt knapp 3.400 Mitarbeiter in 36 Ländern.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.