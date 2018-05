Ebenfalls rege nachgefragt ist an der Börse Stuttgart derzeit eine neue Anleihe der Eyemaxx Real Estate AG (WKN: A2GSSP). Der Bond des Immobilienprotektierers und –bestandhalters bietet einen Zinskupon von 5,5 Prozent p.a. bei einer halbjährlichen, anteiligen Zinszahlung. Die Rendite beträgt 5,47 Prozent, die Stückelung 1.000 Euro. Fällig ist die Anleihe zum 25. April 2023, die nächste Zinszahlung erfolgt am 26. Oktober 2018. Nach Angaben von Eyemaxx sollen die Mittel aus der Anleiheemission in Kombination mit anderen Finanzierungsbausteinen für neue und bestehende Projekte sowie für den Ausbau des Immobilienbestands verwendet werden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.