Neue Anleihe der Coöperatieve Rabobank U.A. in Neuseeländischen Dollar

Die Coöperatieve Rabobank U.A. Rabobank Nederland New Zealand Branch hat einen Bond (WKN: A19ZL3) im Volumen von 100 Millionen Neuseeländischen Dollar (NZD) am Markt platziert. Die bis zum 24. April 2023 laufende Anleihe ist mit einem Kupon von 3,375 Prozent ausgestattet. Die kleinste handelbare Einheit liegt bei 2.000 NZD. Aktuell notiert die Anleihe bei 99,25, was einer Rendite von 3,55 Prozent entspricht.