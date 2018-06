Neue Anleihe der BASF in Stuttgart handelbar

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Chemiekonzern BASF besorgt sich frisches Kapital in Höhe von 250 Millionen: Seit dem 20. Juni ist in Stuttgart eine neue Unternehmensanleihe (WKN A2LQZM) des Chemiekonzerns handelbar. Das Papier hat eine Laufzeit von vier Jahren und ist mit 1,375 Prozent verzinst. Es handelt sich um eine Fremdwährungsanleihe in Britischen Pfund (GBP), die vom Emittenten nicht gekündigt werden kann. Der Bond ist außerdem anlegerfreundlich gestückelt: Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Pfund. Käufe und Verkäufe der Anleihe können an der Börse Stuttgart in Euro abgewickelt werden. Die BASF SE mit Hauptsitz im deutschen Ludwigshafen am Rhein gehört zu den größten Chemiekonzernen weltweit. Im vergangen Geschäftsjahr setzte der Konzern weltweit 64,5 Milliarden Euro um.