Neudefinition der Langzeit-Energiespeicherung

Interview mit dem Zinc8 Präsident & CEO Ron MacDonald

Ron MacDonald, Prässident & CEO von Zinc8 Energy Solutions Inc.

F: Wie sehen Sie derzeit den Energiespeichermarkt weltweit und was sind die Triebkräfte des Wachstums in diesem Markt?

A: Wir erleben weltweit ein beschleunigtes Wachstum bei erneuerbaren Energien, um unser Problem der Klimakrise zu lösen. Robuste und wirtschaftliche Energie-speicherung ist die Lösung des Problems der intermittierenden Nutzung von Wind- und Sonnenenergie sowie für die Steigerung der Effizienz von Übertragung und Verteilung im Netz. Bisher haben wir bestehende Kurzzeit-Technologien wie Lithium-Ionen und kostspielige Investitionen in Gas-Spitzenlastanlagen genutzt, um zu versuchen, das Netz auszubalancieren. Mit der raschen Abkehr von der Treibhausgas-produzierenden Stromerzeugung und der Entwicklung hin zur Elektrifizierung von Milliarden von Fahrzeugen weltweit besteht jedoch ein Bedarf an neuen, innovativen und kosteneffizienten Energiespeichern mit einer Dauer von über 8 Stunden. Wir von Zinc8 glauben, dass wir diese Technologie sind.

F: Erzählen Sie uns über Zinc8 Energy Solutions und seine Zink-Luft-Batterietechnologie.

A: Zinc8 Energy Solutions repräsentiert ein Team von Ingenieuren, die mehr als ein Jahrzehnt Arbeit in die Entwicklung der Batterie der Zukunft gesteckt haben. Einfach ausgedrückt: Es hat sehr viel Zeit, Engagement und Innovation in Anspruch genommen, um dorthin zu gelangen, wo wir heute sind, nämlich die kostengünstigste Langzeits-Seichertechnologie auf dem Markt. Nach vielen Wiederholungen/Durchläufen ("iterations") unseres Energiespeichersystems haben wir eine Batterie entwickelt, die reichlich vorhandene und erschwingliche Materialien verwendet, die Flexibilität, Skalierbarkeit und eine stabile Materialversorgungskette bietet. Die Architektur unserer Batterie bietet die gleichen Langzeit-Eigenschaften von Redox-Flow-Batterien, allerdings zu einem Bruchteil der Kosten.

F: Was macht Ihre Zink-Luft-Batterie-Technologie auf dem globalen Markt einzigartig?

A: Der Markt der Langzeit-Energiespeicherung ist neu, und es gibt eine Reihe innovativer und interessanter Technologien, die derzeit entwickelt werden, um diesen Markt zu erschliessen. Leider haben viele von ihnen noch immer technische und kostenmäßige Beschränkungen, die angegangen werden müssen, um zum jetzigen Zeitpunkt zu einer tragfähigen wirtschaftlichen Lösung zu werden. Zinc8 Energy Solutions bringt eine Batterie auf den Markt, die ein breites Spektrum bei der Speicherdauer von Kilowatt bis zu einer Grössenordnung von Megawatt bedienen kann. Unsere Technologie ist ausgereift und unsere Wirtschaftlichkeit unterstützt die Expansion des Marktes für Langzeit-Energiespeicher.

F: Welche Marktsegmente werden Ihrer Meinung nach als erste Ihre Technologie übernehmen?

A: Die Langzeit-Speicherung ermöglicht einen wirtschaftlichen Wert auf allen Ebenen des Stromnetzes, wie z.B. bei Anwendungen hinter dem Zähler, bei isolierten Mikronetzen und bei der Maximierung der Effizienz von Übertragungs- und Verteilungssystemen. Ich glaube, es ist noch zu früh, um zu erraten, welche Anwendungen die ersten Anwender sein werden, aber das Interesse und das Engagement für die Ziele der Langzeit-Speicherung von Versorgungsunternehmen wie der New York Power Authority (NYPA) würde eine schnelle Eskalation der Investitionen in diesen Sektor nahelegen.

F: Erläutern Sie Ihre Strategie, um Zinc8 Energy Solutions von der Vorkommerzialisierung zur Serienfertigung zu führen?

A: Wir glauben, dass die frühen Einsätze in unserer Zusammenarbeit mit der NYPA und anderen Partnern die Daten liefern werden, die die Finanzmärkte benötigen, um die Investitionen zu unterstützen, die für den Ausbau unserer Fertigungs- und Produktionsanlagen in den nächsten 24 bis 36 Monaten erforderlich sind.

F: Sie haben kürzlich eine Zusammenarbeit mit der New York Power Authority angekündigt, um Ihre Zink-Luft-Batterie im Bundesstaat New York einzusetzen. Erklären Sie die Bedeutung dieser Zusammenarbeit für Zinc8 Energy Solutions.

A: Die Bedeutung liegt darin, dass diese Auszeichnung in einem Wettbewerbsverfahren für Nicht-Lithiumenergiespeicherlösungen mit >8 Stunden gewonnen wurde. Als Gewinner der NYPA "Innovation Challenge" wird Zinc8 Energy Solutions in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der NYPA den ersten Einsatz eines Zink-Luft-Energiespeichersystems im Bundesstaat New York realisieren. Dass ein kleines Unternehmen wie Zinc8 vom grössten staatlichen Energieversorgungsunternehmen der Vereinigten Staaten ausgewählt wurde, bestätigt sowohl unsere Technologie als auch unsere Überzeugung, dass der Markt für Langzeit-Energiespeicherung eine neue Billionen-Dollar-Chance für ein Unternehmen wie das unsere darstellt, um führend zu werden.

Quelle: Webseite von Zinc8 Energy Solutions Inc. (Es handelt es sich hier um eine freie Übersetzung aus dem Englischen)

Weitere Einzelheiten zum Werdegang von Herrn MacDonald finden Sie auf Wikipedia.

Unternehmensdetails



Zinc8 Energy Solutions Inc. (agierend als) /

MGX Renewables Inc. (Namensänderung im Gange)

#1 – 8765 Ash Street

Vancouver, BC, Canada V6P 6T3



ISIN: CA59325P1080

Aktien im Markt: 75.711.374





Kanada Symbol (CSE): MGXR

Aktueller Kurs: $0,42 CAD (19.02.2020)

Marktkapitalisierung: $32 Mio. CAD





Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 0E9 / A2PNN3

Aktueller Kurs: €0,28 EUR (19.02.2020)

Marktkapitalisierung: €21 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz



Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. / MGX Renewables Inc. und wird von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc. / MGX Renewables Inc. besitzt. Ferner wird Zimtu Capital Corp. von Zinc8 Energy Solutions Inc. / MGX Renewables Inc. für die Erstellung und Verbreitung von diesem Report bezahlt.