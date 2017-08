Neuausrichtung von Hugo Boss trägt erste Früchte

Die jüngst veröffentlichten Q2 Zahlen des Modekonzerns zeigen deutliche Fortschritte in der Umsetzung der strategischen Neuausrichtung - das Ergebnis je Aktie steigt stark an.

Der Modekonzern Hugo Boss gab am Dienstag das Ergebnis für das zweite Quartal 2017 bekannt: so legte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2 Prozent auf EUR 636 Millionen zu. Bei einer um 10 Basispunkte stärkeren Rohertragsmarge von 67,7 Prozent stieg das operative Ergebnis (EBIT) um 113,3 Prozent (YoY) auf EUR 80,6 Millionen. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Veränderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge zurückzuführen. Wurden in Q2 2016 noch Verluste in Höhe von EUR 57,4 Millionen ausgewiesen, liegt in der aktuellen Periode ein Ertrag von EUR 6,3 Millionen vor. Das Unternehmen konnte im Vergleich zur ursprünglichen Planung günstigere Konditionen bei der vorzeitigen Beendigung der Mieterträge erzielen. Somit konnte die im zweiten Quartal 2016 gebildete Rückstellung im Berichtszeitraum reduziert werden. Das Konzernergebnis konnte so auf ein Plus von EUR 57,6 Millionen steigen (+418,9% YoY).

Einen negativen Einfluss hatte dabei der Europäische Markt mit einem Ergebnisrückgang von 6 Prozent, und einer um 140 Basispunkte leichteren EBITDA-Marge von 28,6 Prozent. Die beste Entwicklung gab es in der Region Asien/Pazifik, welche von der positiven Umsatzentwicklung und einem unterproportionalen Anstieg der Vertriebs- und Marketingaufwendungen profitierte. Bei einer positiven Ergebnisentwicklung von 30 Prozent (YoY), lag die EBITDA-Marge mit 23,3 Prozent um 340 Basispunkte über dem Vorjahreswert (Q2 2016: 19,9%).

Gesamtjahresprognose bestätigt

Seine Prognose für das Gesamtjahr 2017 konnte das Management von Hugo Boss bestätigen. Man bekräftigte den Umsatz- und Ergebnisausblick, wies sogar niedriger als bisher erwartete Investitionen (zwischen EUR 130 Mio. und EUR 150 Mio.) und somit höhere Free Cashflows von rund EUR 250 Millionen (vorher: EUR 220 Mio.) aus. „Unsere strategische Neuausrichtung beginnt zu greifen. Das zweite Quartal ist erfreulich verlaufen. Vor allem in den USA und im Online-Geschäft haben wir deutlich Fortschritte gemacht“, sagte Mark Langer, Vorstandsvorsitzender des Konzerns.

Das Online-Geschäft hatte Hugo Boss im ersten Quartal noch enorme Sorgen bereitet. Es war durch sinkende Besucherzahlen, welche aus technischen Problemen und ein falsches Produktangebot resultierten, um 27 Prozent eingebrochen. Im aktuellen Quartal konnte das Unternehmen jedoch einen Umsatzanstieg von 9 Prozent im eigenen Online-Geschäft erzielen.

Weiter sagte Langer: „Die neue Markenstrategie ist vom Handel sehr positiv aufgenommen worden. Damit haben wir ein wichtiges Zwischenziel unserer strategischen Neuausrichtung erreicht.“

Anleger reagieren positiv

Experten sprachen größtenteils von sehr guten Zahlen, das Ergebnis je Aktie fiel höher als erwartet aus und die Entwicklung in China konnte überzeugen. So stieg die Aktie des Modekonzerns nach Veröffentlichung um rund 7 Prozent an.

Derzeit notiert die Aktie mit einem KGV von 19,70 um die EUR 71,10 und weißt eine Marktkapitalisierung von rund EUR 5 Milliarden auf (Stand: 03.08.2017). 12 Bloomberg-Analysten setzen die Aktie auf BUY, 19 auf HOLD und vier raten zu SELL. Sie setzen das durchschnittliche Kursziel mit EUR 69,23 knapp unter den aktuellen Preis.

Aktienanleihen auf Hugo Boss AG

WKN

Kupon p.a.

Basispreis

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VN8J5F

10,50%

EUR 70,00

15.06.2018

7,09%

102,06%



VN8B61

13,50%

EUR 75,00

15.06.2018

10,44%

101,30%







Hier geht es zu weiteren Anlageprodukten...

Discount Zertifikat auf Hugo Boss AG

WKN

Basispreis

Discount

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VL2MHE

EUR 60,00

20,92%

21.12.2018

6,10%

EUR 56,56



VL2MHG

EUR 68,00

13,62%

21.12.2018

10,08%

EUR 61,80







Hier geht es zu weiteren Anlageprodukten...

*Stand: 04.08.2017



**Potenzielle Anleger sollten beachten, dass es sich bei sämtlichen Renditeangaben um Bruttoangaben handelt. Sofern beim Anleger Erwerbskosten (z.B. Ausgabeaufschläge, Transaktionskosten wie Ordergebühren) oder laufende Kosten (z.B. Depot- und andere Verwahrungsgebühren) anfallen, reduzieren diese die Bruttorendite. Wie stark diese Erwerbs- und laufende Kosten ins Gewicht fallen, hängt unter anderem von der Höhe des Anlagebetrags, der Haltedauer und der Höhe der Rendite ab.

Wichtige Risiken:





Anleger sollten beachten, dass die Entwicklung der Aktienkurse der o.g. Unternehmen von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig ist, die bei der Bildung einer entsprechenden Marktmeinung berücksichtigt werden sollten. Der Aktienkurs kann sich immer auch anders entwickeln als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können. Zudem sind vergangene Wertentwicklungen und Analystenmeinungen kein Indikator für die Zukunft.Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main) ausgesetzt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

Die Termsheets zu den Produkten stehen für Sie zum Download auf zertifikate.vontobel.com bereit.

Alle unsere Neuemissionen finden Sie unter:

zertifikate.vontobel.com

Die von Vontobel emittierten Zertifikate, Aktienanleihen und Hebelprodukte können Sie von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr außerbörslich handeln und börslich von 9:00 bis 20:00 Uhr.

Telefon: 00800 93 00 93 00 (gratis)

Telefax: +49 69 69 59 96-290

zertifikate@vontobel.de



zertifikate.vontobel.com

www.vontobel.com

Hinweis:

Diese Produktwerbung ist keine Finanzanalyse i.S.d. § 34b WpHG und genügt daher auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die derivativen Finanzinstrumente verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Angebotsbedingungen und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf der Internetseite des Emittenten www.vontobel-zertifikate.de veröffentlicht ist. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Angebotsbedingungen beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Anleger werden gebeten, die bestehenden Verkaufsbeschränkungen zu beachten. Näheres über Chancen und Risiken einer Anlage in derivative Finanzinstrumente erfahren Sie in der Broschüre "Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen", welche Ihr Anlageberater Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellt. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und dem Verkauf der derivativen Finanzinstrumente können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe direkt oder indirekt Provisionen in unterschiedlicher Höhe an Dritte (z.B. Anlageberater) zahlen. Solche Provisionen sind im Finanzinstrumentspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Ohne Genehmigung darf diese Produktwerbung nicht vervielfältigt bzw. weiterverbreitet werden.

Impressum:

Bank Vontobel Europe AG

Niederlassung Frankfurt am Main

Bockenheimer Landstrasse 24

60323 Frankfurt am Main

Telefon: +49 800 93 00 93 00

Fax: +49 69 69 59 96-3202

E-mail: zertifikate@vontobel.de

Gesellschaftssitz:

Bank Vontobel Europe AG

Alter Hof 5

DE-80331 München

Aufsichtsrat: Dr. Martin Sieg Castagnola (Vorsitz)

Vorstand: Dr. Wolfgang Gerhardt (Sprecher), Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Jürgen Kudszus

Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 133419

USt.-IdNr. DE 264 319 108

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Bankenaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Sektor Wertpapieraufsicht/Asset-Management

Marie-Curie-Str. 24 - 28

60439 Frankfurt am Main