Networkmarketing auf Social Media charakterisiert sich durch Affiliatelinks, Werbung und Empfehlungen. So läuft Marketing auf Social Media. Auch Kooperationen sind ab einer bestimmten Followerzahl möglich. Doch wie funktioniert Networkmarketing richtig und wie schafft man es erfolgreich Produkte zu vermarkten, sowie genug Umsatz zu generieren? Dennis Loos, erfolgreicher Influencer und Networker möchte gerne in einem Gastbeitrag mehr darüber berichten.



Follower-Zahl aufbauen

Viele Menschen zu haben, die dem eigenen Social Media Kanal folgen, sind das A und O. Wer später seine Produkte in Statusmeldungen präsentieren und darüber Anfragen generieren möchte, muss dafür sorgen, dass diese möglichst viele Menschen sehen. Daher gilt es, sich zu Beginn ein starkes Netz an Followern aufzubauen, die stetig dabei sind und jedes Status-Update verfolgen. Das kann man einerseits über aktives Folgen erreichen, weil ein gewisser Prozentsatz die Freundschaftsanfragen dann erwidert. Andererseits hilft guter Content dabei, die Reichweite zu erhöhen. Interessante Inhalte, ansprechende Fotos und Postings mit Mehrwert sollten an der Tagesordnung sein.

So gelingt es, nach und nach einen größer werdenden Kreis an Menschen aufzubauen, der als Geschäftsgrundlage dienen und Produktumsatz bringen kann.



Werbung: charmant statt offensiv

Social-Media-Plattformen sind die ideale Bühne, um Menschen für dein Business zu begeistern und die Produkte deiner Partnerfirma anzupreisen. Allerdings will das Werben auf dem eigenen Kanal gelernt sein – es darf nicht zu offensiv stattfinden und sollte charmant verpackt sein, um den Freundes- oder Fankreis nicht zu vergraulen. Dafür gibt es ein paar einfache Grundregeln: So ist es beispielsweise recht charmant, wenn du nicht plump deine Produkte beschreibst, sondern auf den Nutzen eingehst, den dir dein Business bis jetzt im Leben gebracht hat. Menschen werden hellhörig, wenn sie hören, dass jemand sich durch ein attraktives Nebeneinkommen auf einmal mehr leisten kann, oder auf einmal besser schläft und sich gesünder und vitaler fühlt. Gib deinem Netzwerk das, was alle Welt hören möchte: Schöne Storys aus dem Alltag, die du dann subtil mit deiner Businessidee verknüpfen kannst. Letztendlich machst du nichts anderes, als offline auch – du sprichst Empfehlungen aus und lässt die anderen selbst entscheiden, ob sie diese für sich selbst annehmen wollen.



Kooperationen eingehen

Ab einer gewissen Follower-Zahl ist es möglich, Kooperationen einzugehen und darüber weiteres Geld zu verdienen. Auch hier gibt es ein paar Grundregeln: Nimm diese nur an, wenn es sich um seriöse Unternehmen handelt, deren Produkt oder Dienstleistung zu dir und deinem Profil passt. Das Schlimmste, was im sozialen Mediengefüge passieren kann, wäre, dass du deine Glaubwürdigkeit verlierst, weil du Dinge präsentierst oder dich auf einmal für Sachen einsetzt, die nicht deinen Werten entsprechen. Gerade am Anfang neigt man dazu, sich durch einen noch geringen Einkommensstrom oder dringend benötigte Reichweite fragwürdige Partnerschaften einzugehen. Daher lautet die zweite Grundregel, das Thema Kooperationen erst anzugehen, sobald eine gewisse und vor allem stabile Follower-Zahl erreicht ist.

Übung macht den Meister

Um auf Social Media dein Networkmarketing-Business voranzutreiben, wird es nötig sein, öfter mal in die Kamera zu sprechen, dich selbst zu filmen und lebendige Status-Updates zu posten. Damit diese möglichst natürlich rüberkommen, solltest du das Sprechen vor der Kamera üben und deinem Auftritt den nötigen Feinschliff verpassen. Ein unbefangenes, lockeres und überzeugendes Auftreten über digitale Medien kommt dir nämlich auch dann zu Gute, wenn du Zoom-Termine mit potentiellen Neukunden hast. Je öfter du freies Sprechen übst und Argumente für dein Business durch spielst, desto besser kannst du andere Menschen davon begeistern. Übung macht den Meister!



Ein Fazit

Finanzieller Erfolg im Network-Marketing stellt sich dann ein, wenn man eine große Masse an Menschen erreicht und es schafft, einen gewissen Teil davon zu begeistern. Nirgendwo gelingt Zielkundenansprache leichter als auf Social-Media-Plattformen, wo sich eine Vielzahl an Nutzern tummelt. Allerdings muss man mit den richtigen Strategien gearbeitet werden, um glaubwürdig und überzeugend Stück für Stück Reichweite zu gewinnen und Menschen für das eigene Konzept begeistern zu können. Es sind Content mit Mehrwert und charmante Werbung für die eigene Sache gefragt. Freies Sprechen vor der Kamera verhilft ebenfalls zu einem gelungenen Auftritt. Kooperationen sollte man immer aus freien Stücken, nie jedoch aus Umsatzdruck und erst ab einer bestimmten Reichweite annehmen.

Werden all diese Tipps beherzigt, können Social-Media-Plattformen ein toller Booster für die Entwicklung im Network Marketing Business sein.



Autor: Dennis Loos

____________________________________________________________________________



