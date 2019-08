Netflix – wer mutig ist wird belohnt

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix ist zuletzt mächtig unter die Räder gekommen. Nachbörslich wurde die Aktie am Montag auf 300 Dollar taxiert. Bei den US-Techs wurde im großen Stil der Stecker gezogen. Wir finden, der Markt übertreibt. Mutige Anleger nutzen die Volatilität und greifen zum Inlinerder Societe Generale zum Kurs von 4,60 Euro. Kurzfristig sind 6 Euro das Ziel. Die Barrieren liegen bei 280 und 400 US-Dollar. Wir setzen also auf eine Stabilisierung über 320 Dollar. Bis Mitte Oktober würde sich der Schein mehr als verdoppeln. 2019 war bei Netflix über 380 für die Bullen nichts zu holen. Nach oben sollte der Schein also halten.