Netflix spürt die Konkurrenz

Die Aktie von Netflix hat sich von allen FAANG-Aktien am schwächsten in 2019 entwickelt. Die Konkurrenz wird härter, dennoch konnte die Nummer eins auf dem Streaming-Markt überzeugende Geschäftszahlen vorlegen. Mit neuen Inhalten will Netflix seine Position verteidigen. Mutige Anleger greifen zum Turbo-Bull KA5W8M mit Hebel 5 auf Netflix.

Netflix hat es immer wieder geschafft, mit neuen Filmen den Umsatz und Gewinn trotz der hohen Ausgaben für Content zu steigern. Das abgelaufene vierte Quartal spiegelt dies wider. Der Überschuss fiel mit 587 Millionen Dollar stärker als erwartet aus, der Umsatz blieb mit 5,47 Milliarden Dollar im Rahmen der Erwartungen.

Bei den Neukunden hat Netflix die Erwartungen mit 8,76 Millionen Abonnenten übertroffen, Analysten hatten mit 7,9 Millionen gerechnet. Allerdings gab es auf dem amerikanischen Heimatmarkt einen Zuwachs von 550.000 neuen Abonnenten, erwartet worden waren 620.000, was auf eine Verlangsamung des Wachstums in den USA hindeutet.

Netflix spürt inzwischen die Konkurrenz. Apple und Disney haben einen Streaming-Dienst gestartet, Comcast und Warner Media starten in diesem Jahr noch mit einem Angebot. Netflix will daher mehr in Content investieren: In diesem Jahr sollen mehr als 17 Milliarden Dollar in neue Inhalte fließen, im vergangenen Jahr hat Netflix bereits 15 Milliarden Dollar ausgegeben.