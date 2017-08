Netflix bekommt zunehmend Konkurrenz

Disney beendet Partnerschaft mit Netflix, die Konkurrenz im Streamingmarkt nimmt zu.

Netflix ist mit 104 Millionen Abonnenten und einer Präsenz in fast allen Ländern der Welt der derzeit größte Streaminganbieter von Filmen und Serien. Das US-Amerikanische Unternehmen hatte für das Jahr 2016 einen Umsatz von USD 8,83 Milliarden und einen Gewinn in Höhe von USD 186,67 Millionen.

Disney kündigt Netflix-Partnerschaft

Anleger wurden vor 2 Wochen von der Nachricht überrascht, dass Disney seinen Exklusiv-Deal mit Netflix ab 2019 auflösen werde und einen eigenen Onlinevideoservice starten möchte. Dieser neue Service solle in 2019 beginnen und Filme von Disney und Pixar beinhalten. Wie genau der Marvel und Lucasfilm-Content eingebunden werden soll ist noch unklar - es ist möglich, dass dieser nach wie vor über externe Bezahlanbieter wie Netflix angeboten wird.

Die gekündigte Partnerschaft mit Disney könnte Netflix vielleicht aber auch gar nicht so hart treffen wie angenommen. Analysten von JP Morgan gehen davon aus, dass Filme nur ungefähr 25-30% der Zuschauerzeit pro Tag ausmachen. Außerdem habe der Streaming Anbieter dieses Jahr nur 5% seiner Cash-Ausgaben in eigenproduzierte Filme und Filmrechte investiert. Die insgesamten Ausgaben für Eigenproduktionen lägen jedoch bei 25% des Content-Budgets und stiegen stetig. Somit könnte Netflix in der Zukunft unabhängiger von Lizenzen der Drittanbieter werden. Die zukünftige Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.

Die Konkurrenz nimmt zu

Denn nicht nur Disney, sondern auch Unternehmen wie Amazon, Apple und HBO werden immer größere Konkurrenten. HBO, die Time-Warner-Tochter, gibt für Content in diesem Jahr USD 2 Milliarden aus, und Hauptkonkurrent Amazon schafft es mit seinem Streaming-Dienst Prime Video sogar auf Ausgaben in Höhe von USD 4,5 Milliarden. Die Konkurrenz will also auch Stücke von dem scheinbar wachsenden Streaming-Kuchen abhaben und scheint Netflix nicht einfach gewähren zu lassen.



Als Antwort auf die zunehmende Konkurrenz gab Netflix jüngst einige hochkarätige personelle Änderungen bekannt. Das Unternehmen konnte unter anderem Star-Autorin Shonda Rhimes von ihrem langjährigen Arbeitgeber, der Disney-Tochter ABC enteisen. Sie ist bekannt für Erfolgsserien wie „Grey’s Anatomy“ oder „Scandal“ und könnte für neue kreative Serien- oder Filmideen sorgen. Des Weiteren engagierte der Konzern vor kurzem den ehemaligen Produktions-Vize-Chef von Universal Pictures Scott Stuber als Kopf der Filmsparte.

Auf kritische Meinungen die besagen, dass Netflix mit rund USD 6 Milliarden zu hohe Content-Ausgaben habe und Geld ausgebe, das der Konzern nicht besitze, entgegnete der CCO Ted Sarandos, dass Netflix mit Schulden in Höhe von USD 4,8 Milliarden eines der niedrigsten Schuldenniveaus der Branche habe.





Investoren waren von dem kommenden Ende der Disney-Partnerschaft nicht begeistert und schickten das Netflix Wertpapier nach Bekanntmachung knapp 3,80% ins Minus. Derzeit notiert die Aktie mit einem KGV von 203,47 und einer Marktkapitalisierung von USD 71,99 Milliarden um die USD 167,86 (Stand: 22.08.2017). 24 Bloomberg-Analysten setzen die Aktie auf BUY , 13 auf HOLD drei Analysten rate zu SELL. Sie setzen das durchschnittliche Kursziel mit USD 186,50 rund 11,10% über den jetzigen Preis.Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen & ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.

Aktienanleihen auf Netflix Inc. (Quanto EUR)

WKN

Kupon p.a.

Basispreis

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VL3SX5

7,50%

USD 150,00

21.09.2018

8,77%

99,59%



VL3SX7

11,00%

USD 170,00

21.09.2018

12,45%

99,76%







Hier geht es zu weiteren Anlageprodukten...

Discount Zertifikat auf Netflix Inc.

WKN

Basispreis

Discount

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VL3F3F

USD 120,00

33,11%

21.09.2018

6,81%

EUR 95,83



VL3F3H

USD 140,00

24,36%

21.09.2018

10,20%

EUR 108,57







Hier geht es zu weiteren Anlageprodukten...

*Stand: 23.08.2017



**Potenzielle Anleger sollten beachten, dass es sich bei sämtlichen Renditeangaben um Bruttoangaben handelt. Sofern beim Anleger Erwerbskosten (z.B. Ausgabeaufschläge, Transaktionskosten wie Ordergebühren) oder laufende Kosten (z.B. Depot- und andere Verwahrungsgebühren) anfallen, reduzieren diese die Bruttorendite. Wie stark diese Erwerbs- und laufende Kosten ins Gewicht fallen, hängt unter anderem von der Höhe des Anlagebetrags, der Haltedauer und der Höhe der Rendite ab.

Wichtige Risiken:



Marktrisiko: Anleger sollten beachten, dass die Entwicklung der Aktienkurse der o.g. Unternehmen von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig ist, die bei der Bildung einer entsprechenden Marktmeinung berücksichtigt werden sollten. Der Aktienkurs kann sich immer auch anders entwickeln als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können. Zudem sind vergangene Wertentwicklungen und Analystenmeinungen kein Indikator für die Zukunft.

Emittenten- /Bonitätsrisiko: Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main) ausgesetzt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

Die Termsheets zu den Produkten stehen für Sie zum Download auf zertifikate.vontobel.com bereit.

Alle unsere Neuemissionen finden Sie unter:

zertifikate.vontobel.com

Die von Vontobel emittierten Zertifikate, Aktienanleihen und Hebelprodukte können Sie von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr außerbörslich handeln und börslich von 9:00 bis 20:00 Uhr.

Telefon: 00800 93 00 93 00 (gratis)

Telefax: +49 69 69 59 96-290

zertifikate@vontobel.de



zertifikate.vontobel.com

www.vontobel.com

Hinweis:

Diese Produktwerbung ist keine Finanzanalyse i.S.d. § 34b WpHG und genügt daher auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die derivativen Finanzinstrumente verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Bedingungen und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf der Internetseite des Emittenten www.vontobel-zertifikate.de veröffentlicht ist. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Anleger werden gebeten, die bestehenden Verkaufsbeschränkungen zu beachten. Näheres über Chancen und Risiken einer Anlage in derivative Finanzinstrumente erfahren Sie in der Broschüre "Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen", welche Ihr Anlageberater Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellt. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und dem Verkauf der derivativen Finanzinstrumente können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe direkt oder indirekt Provisionen in unterschiedlicher Höhe an Dritte (z.B. Anlageberater) zahlen. Solche Provisionen sind im Finanzinstrumentspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Ohne Genehmigung darf diese Produktwerbung nicht vervielfältigt bzw. weiterverbreitet werden.

Impressum:

Bank Vontobel Europe AG

Niederlassung Frankfurt am Main

Bockenheimer Landstrasse 24

60323 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)800 93 00 93 00

Fax: +49 (0)69 69 59 96-3202

E-mail: zertifikate@vontobel.de

Gesellschaftssitz:

Bank Vontobel Europe AG

Alter Hof 5

DE-80331 München

Aufsichtsrat: Dr. Martin Sieg Castagnola (Vorsitz)

Vorstand: Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Jürgen Kudszus

Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 133419

USt.-IdNr. DE 264 319 108

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Bankenaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Sektor Wertpapieraufsicht/Asset-Management

Marie-Curie-Str. 24 - 28

60439 Frankfurt am Main