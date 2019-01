Netflix – beeindruckende Performance

Die Netflix-Aktie lässt derzeit die meisten Aktien aus dem NASDAQ hinter sich. Derzeit sind die November-Hochs wieder in Reichweite. In Euro kletterte die Aktie von knapp 220 auf nun 280 Euro. Wir sind im Trading-Depot weiterhin mit einer Position dabei. Wer uns folgen möchte greift zum Turbo CY66HJ. Für Rückenwind sorgte zuletzt eine Goldman-Einschätzung. Anleger greifen zum Discounter MF911T von Morgan Stanley mit 25 Prozent Discount und 15 Prozent Rendite.



Die US-Investmentbank hat die Netflix-Aktie in ihre “Conviction Buy List” für besonders aussichtsreiche Werte aufgenommen, das Kursziel aber von 480 auf 400 US-Dollar gesenkt. Nach einer unterdurchschnittlichen Kursperformance in der zweiten Jahreshälfte 2018 seien US-Internetaktien im Dezember auf den niedrigsten Stand seit rund fünf Jahren gefallen, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die guten Wachstumsaussichten der Sektorunternehmen signalisierten jedoch eine langfristig überdurchschnittliche Aktienentwicklung. Das Papier des Video-Streaming-Dienstes habe selbst auf Basis des reduzierten Kursziels immer noch ein Aufwärtspotenzial von fast 50 Prozent