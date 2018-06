Netflix: Überfliegeraktie!

Kann Netflix die TV-Industrie derart revolutionieren wie einst Amazon den Einzelhandel? Die New York Times äußerte in einer Kolumne diese Vision. Ein Call-Optionsschein mit einem Basispreis bei 400 US-Dollar und einer Fälligkeit im Dezember könnte von einer steigenden Netflix-Aktie überproportional profitieren. Im Update: Caterpillar.

Den Blockbuster heute um 20.15 Uhr auf Kanal eins schauen? Oder wann und wie oft man möchte bei Netflix? Das 1997 von Reed Hastings und Marc Randolph in Los Gatos, Kalifornien, gegründete Unternehmen war zunächst eine Online-Videothek und versandte Filme auf DVD und Blu-ray an seine Kunden. Diese Idee kam Hastings, als er sich über die hohe Strafe für eine verspätete Rückgabe einer Apollo-13-DVD in einer Videothek geärgert hatte. 2007 stieg Netflix dann ins Video-on-Demand-Geschäft ein und ermöglichte den Abonnenten einen Zugang zu Filmen und Serien per Streaming. Im März 2018 zählte Netflix weltweit 125 Millionen Abonnenten in 190 Ländern.

Übernahme, wie auch immer

Für den Erfolg von Netflix kommt es neben den Eigenproduktionen darauf an, bestehende Kooperationen mit Studios und Sendern aufrecht zu halten sowie neue Partner zu gewinnen. Ebenso gilt Netflix als ein interessanter Übernahmekandidat. Immer wieder wird über ein Interesse von Apple, Google oder Disney spekuliert. Eine andere Vision brachte die New York Times Anfang Januar zu Papier: Dass Netflix mit seinem Geschäftsmodel die TV-Industrie revolutionieren oder gar übernehmen könnte, wie es einst Amazon mit dem Einzelhandel getan hat. Anleger scheinen dieser Idee gerne zu folgen, kennt die Aktie in diesem Jahr doch nur eine einzige Richtung: aufwärts.

Netflix (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 423,21 Unterstützungen: 406,37 // 383,25 // 356,25

Mit einem Call-Optionsschein (WKN CQ5J3M) können risikofreudige Anleger, die von einer weiterhin steigenden Netflix-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 400 US-Dollar und einer Fälligkeit in diesem Jahr am 20.12.2018 kann eine Rendite von 100 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis zum Laufzeitende auf 525 US-Dollar steigt. Sollte sie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, könnte mit dieser spekulativen Idee eine höhere Rendite erzielt werden.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 400 US-Dollar notiert, verfällt der Optionsschein wertlos. Sonst wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie am Bewertungstag unter gleichen Bedingungen bei rund 461 US-Dollar (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee kann dagegen erwogen werden, sollte die Aktie nicht mehr steigen und unter 360 US-Dollar fallen.

Strategie für steigende Kurse WKN: CQ5J3M

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 5,34 - 5,38 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 400,00 US-Dollar

Basiswert: Netflix



akt. Kurs Basiswert: 415,44 US-Dollar Laufzeit: 20.12.2018

Kursziel: 10,77 Euro Omega: 4,16

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

