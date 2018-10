Netflix, Tesla, Lufthansa – Ruhe bewahren

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Beim Dax geht es aktuell ordentlich abwärts und die 11.000 Punkte-Marke scheint nicht mehr in allzu weiter Ferne. Bei vielen Anlegern steigt beim Blick auf die Märkte derzeit Panik auf. Jedoch sollten Sie in diesem Umfeld einen klaren Kopf bewahren und die Chancen, die der Markt aktuell bietet, nutzen. Und zwar bestmöglich – das gelingt beispielsweise mit den Papieren auf Tesla (Capped-Bonus), Lufthansa (Discounter) und Netflix (Capped-Bonus).

Rund 2.500 Zähler unter seinem Jahreshoch hat der DAX in dieser Woche einen stattlichen Ausverkauf erlebt. Nahezu alle Stimmungsindikatoren sind in den Panikmodus gedreht, auch in den USA. Dass Aktien wie Netflix Tage mit minus 10 Prozent aus einem Handelstag gehen, kann jedoch positiv stimmen. Positiv – nicht negativ.

Denn endlich werden Bewertungen gestutzt und nehmen auch die Kurse großer US-Techs realistische Formen an. Bei vielen zyklischen Aktien dagegen sind die Kurse mittlerweile soweit abgestürzt, dass eine massive Wirtschaftsflaute eingepreist wird. Dafür ist es jedoch zu früh.

Die Börse läuft der Realwirtschaft und dem Umfeld momentan negativ voraus und in den kommenden Wochen besteht die Hauptaufgabe für die Firmen darin zu zeigen, dass alles nicht ganz so schlimm ist.

Viele Gewinnwarnungen sind schon am Markt verarbeitet, einige Konzerne konnten jedoch wie beispielsweise Tesla positiv überraschen. Im Umfeld sehr schlechter Stimmung hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis umgedreht. Im Gegensatz zum Jahresbeginn ist es gut, auch wenn kaum jemand daran glauben mag. Genau darin liegt aber die Chance. Bei 11.000 Zählern im DAX sollten Anleger also keinesfalls die Nerven verlieren, sondern sich selektiv umsehen, welche Aktien schon auf attraktiven Niveaus angekommen sind. Im DAX sind davon viele zu finden.

Zu Jahresbeginn war die Stimmung besser als die Lage, nun ist die Lage besser als die Stimmung. Trotz aller Sorgen um Italien, den Handelskrieg, das Wachstum in China oder die Stärke des US-Dollar. Die Stimmungsampel steht auf rot, aber die Börsenampel in Sachen Chancen steht kurz- und mittelfristig mindestens auf gelb mit Tendenz zu grün.