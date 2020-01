Netflix – Streamingdienst vor den Zahlen fester!

Die Aktie von Netflix legte in den zurückliegenden vier Monaten rund ein Drittel zu und heute Abend wird der Streamingdienst Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorlegen. Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Thomson Reuters optimistisch.

Netflix zählt zu den weltweit größten Streamingdiensten. Für 7,99 Euro pro Monat können sich Zuschauer Serien wie „The Witch“, „Stranger Things“ und „Haus des Geldes“ sowie Filme wie „El Camino“ und „Murder Mystery“ ansehen. Der Film „The Irishman“ ist dieses Jahr sogar zehn Mal für einen Oscar nominiert. Insgesamt kann sich Netflix 24-mal Hoffnungen auf den begehrten Preis machen. Am 9. Februar wird in Los Angeles der rote Teppich ausgerollt. Preise sind nicht nur für das Prestige wichtig.

Die härteste Währung für Streamingdienste sind Inhalte. Analysten schätzen, dass der Streamingdienst 2019 bis zu 15 Milliarden US-Dollar in die Produktion eigener Serien und Filme investiert hat. Mit Erfolg! Zuletzt ist die Zahl der zahlenden Kunden deutlich gestiegen. Im dritten Quartal 2019 hatte Netflix nach eigenen Angaben weltweit 158 Millionen Abonnenten. Der Wettbewerb wird allerdings härter. Bisher musste sich Netflix den Markt in erster Linie mit Amazon Prime teilen. Seit Herbst 2019 sind Apple und Disney mit eigenen Diensten auf dem Markt. In den Geschäftszahlen für 2019 werden die Neulinge wohl noch keine Spuren hinterlassen. Nach Angaben von Thomson Reuters erwarten die Analysten im Schnitt mit einem Anstieg des Gewinns pro Aktie von 73 Prozent und einem Umsatzplus gegenüber dem Vorjahresquartal von 30 Prozent. Mit Spannung wird jedoch der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr erwartet. Wichtig könnten dabei auch Planungen für zusätzliche Einnahmequellen wie beispielsweise Werbung sein.

Mit einem KGV von knapp 60 ist die Aktie kein Schnäppchen. Fallen die Zahlen schwächer aus als erwartet, könnte die Aktie deutlich unter Druck geraten.

Widerstandsmarken: 344,70/382,20 USD

Unterstützungsmarken: 300,00/321,70 USD

Die Aktie von Netflix bildet einen Aufwärtstrend und stößt aktuell bei USD 344,70 an eine Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch über das Level hat das Papier Luft bis USD 382,20. Unterstützung findet die Aktie bei USD 321,70. Sackt das Wertpapier unter diese Unterstützung droht eine Konsolidierung bis USD 300.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in USD

Bonuslevel in USD

Finaler Bewertungstag Netflix HX8PY0 48,20 240,00 525,00 19.06.2020 Netflix HZ39PF 34,76 240,00 450,00 28.12.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in NOK

Hebel

Finaler Bewertungstag Netflix HX5ZP2 2,62 350,00 11,9 17.06.2020 Netflix HZ5V9R 3,12 360,00 9,9 16.09.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in NOK

Hebel

Finaler Bewertungstag Netflix HX5Z98 1,98 320,00 15,1 17.06.2020 Netflix HZ2G8H 2,95 325,00 10,2 16.09.2020

Investmentmöglichkeiten Bonus Cap-Zertifikate a Tradingmöglichkeiten Call-Optionsscheine a Put Optionsscheine a

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

