Netflix mit Rebound

Der Kurs von Netflix konnte sich im Vergleich zur schwachen Benchmark S&P 500 Ende September bis Anfang November gut behaupten und in dieser Periode ein neues All Time High markieren. Die Veröffentlichung der Q3-Zalen am 19. Oktober hatte einen finalen Anstieg zur Folge. Die Wachstumsstory von Netflix ist aber schon jetzt beachtlich, nachdem auch Disney+ nicht mit den Wachstumszahlen mithalten kann.

Die Marke Netflix ist etabliert und hat sogar auf Fernbedienungen von TV-Geräten einen eigenen Netflix-Button. Diesen Vorsprung gilt es für die Wettbewerber erst aufzuholen. Für das Q4 2021 rechnet das Netflix-Management mit einer Zunahme der Abonnenten um rund 8,5 Millionen. Für das gesamte Jahr 2021 werden knapp 20 Millionen erwartet. Per Ende Q3 2021 beträgt die Gesamtzahl der zahlenden Kunden somit rund 214 Millionen. Die operative Marge für das volle Jahr 2021 sollte bei 20 Prozent oder leicht besser liegen. Das bedeutet für das Q4 2021 eine Marge von ungefähr 6,5 Prozent. Der alljährliche Rückgang der Marge basiert hauptsächlich auf der regelmäßigen Aufstockung des Filmmaterials im Q4.

Zum Chart

Am 19. Oktober 2021 nach US-Börsenschluss veröffentlichte Netflix die Zahlen zum dritten Quartal (Q3). Die Aktionäre griffen aber erst so richtig am 21. und 22. Oktober zu. Charttechnisch manifestiert sich der Ausblick vom Q2 in einem Ausbruch des Kursverlaufes aus der seit Juli 2020 andauernden Seitwärtskonsolidierung, die von den Marken 468,42 US-Dollar als auch von 576,55 US-Dollar begrenzt wird. Im September war der Ausbruch noch nicht nachhaltig, nachdem der Kurs Mitte des Monats nochmals die Oberseite der Range getestet hat. Danach etablierte sich eine Aufwärtsentwicklung, die Ende Oktober die Notierung eines neuen Alls Time High bei 690,97 US-Dollar zur Folge hatte. Je höher der Trend ansteigt, desto eher kann der Verlauf als "choppy" charakterisiert werden. Das bedeutet, dass das Momentum nachlässt, je höher der Kurs ansteigt. Der Schnittpunkt zwischen der Trendlinie und der Unterstützung bei 643,44 US-Dollar verlieh dem Papier nochmals Auftrieb und lässt den Kursverlauf annähernd bis zu All Time High auf die Marke von 683,34 US-Dollar ansteigen. Obwohl der Trend "choppy" ist, besteht ein Vorteil auf der Long-Seite.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 689,54 // 759,01 US-Dollar Unterstützungen: 643,44 // 611,29 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Netflix-Aktie bis auf 759,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN KE325Z) überproportional mit einem Omega von 3,14 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 35 % und dem Ziel bei 759,01 US-Dollar (1,86 Euro beim Optionsschein) bis zum 22.12.2021 ist eine Rendite von rund 35 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 622,05 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 30 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,14 zu 1, wenn bei 622,05 US-Dollar (0,96 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen ist.

Strategie für steigende Kurse WKN: KE325Z

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,40 - 1,41 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 580,00 US-Dollar

Basiswert: Netflix Inc.



akt. Kurs Basiswert: 682,61 US-Dollar Laufzeit: 19.01.2023

Kursziel: 1,86 Euro Omega: 3,14

Kurschance: + 35 Prozent Quelle: Citigroup

