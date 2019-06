Netflix: Keine Angst vor großen Namen

Trotz neuer Konkurrenten sieht sich Netflix gut positioniert und will weiter wachsen. Die letzten Zahlen bestätigten das. Wie ein Call-Optionsschein auf die Netflix mit Basispreis bei 360 US-Dollar und Fälligkeit im Juni nächsten Jahres von weiterhin steigenden Notierungen profitieren könnte.

Obwohl der Wettbewerb der Streaming-Anbieter durch den Markteintritt von Disney und Apple größer wird, sieht sich Netflix gut positioniert. Man erwarte nicht, so hieß es vor kurzem in einem Brief an die Aktionäre, dass das Wachstum durch die Neuen, also Disney und Apple, nachlasse.

Den Grund lieferte Netflix gleich mit: Zu verschieden seien die Angebote. Auch sieht der Konzern Chancen für sich und Wettbewerber zugleich, ein Wachstum zu erzielen, zumal Streaming-Dienste noch lange nicht an der Sättigungsgrenze angekommen sind. Die letzten Quartalszahlen bestätigten Netflix.

In den drei Monaten von Januar bis März stieg die Anzahl der Abonnenten um 9,6 Millionen auf 149 Millionen. So viele Kunden hatte Netflix noch nie zuvor in einem Quartal gewonnen. Dadurch übertraf der Konzern sogar seine eigene Prognose, 8,9 Millionen neue Abonnenten gewinnen zu können.

Von den Neuen meldeten sich 1,7 Millionen auf dem Heimatmarkt in den USA an. Dort summiert sich die Anzahl der Netflix-Konten mittlerweile auf rund 60 Millionen. 7,9 Millionen neue Abonnenten holte Netflix international. Somit stieg die Nutzerzahl auf fast 89 Millionen außerhalb der USA.

Der Umsatz stieg um 22 Prozent zum Vorjahrsquartal. Der Nettogewinn erhöhte sich um 19 Prozent. Etwas vorsichtiger äußerte sich Netflix beim Ausblick. Von April bis Juni könnten 5,0 Millionen neue Nutzer hinzukommen, wobei mit 4,7 Millionen die große Mehrheit außerhalb der USA wäre.

Netflix (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Das zweite Halbjahr letztes Jahr lief für die Netflix-Aktie überhaupt nicht gut, kurz vor dem Jahreswechsel rutschten die Notierungen auf ein Tief um 230 US-Dollar ab. Mittlerweile holten sie aber den Großteil der damaligen Verluste auf und standen am Jahreshoch bei 385,99 US-Dollar.

Nach dem deutlichen Anstieg von Ende Dezember bis Anfang Mai bewegte sich die Netflix-Aktie allerdings in den vergangenen Wochen übergeordnet mit einer Unterstützungszone bis 330 US-Dollar zur Seite. In dieser verläuft derzeit als weiterer Support auch die 200-Tage-Linie um aktuell 377 US-Dollar.

Gelingt den Notierungen mit dem Schwung der letzten Tage nach der zuletzt mehrmaligen Bestätigung der Unterstützungszone jetzt auch der Anstieg über den Bereich um 370 US-Dollar, könnte ein neues Jahreshoch die Folge sein, was eine auf längere Sicht steigende Tendenz einleiten könnte.

Netflix (Wochenchart in US-Dollar)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 370,12 // 385,99 // 423,21 Unterstützungen: 342,27 // 336, 15 // 332,65

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Netflix-Aktie ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN CP00ET) profitieren. Dieser Optionsschein könnte eine Rendite von 110 Prozent erzielen, sofern die Aktie bereits bis Laufzeitende am 18.06.2020 auf 460 US-Dollar steigt.

Sollte sie höher steigen oder das Ziel früher erreichen, wäre auch eine höhere Rendite möglich. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie um 421,40 US-Dollar (Break-Even-Punkt) schließen. Falls am Bewertungstag die Aktie unter 360 US-Dollar schließt, endet der Optionsschein wertlos.

Sonst wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Anfangs könnte diese spekulative Idee im Optionsschein mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs von 3,95 Euro abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: CP00ET

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 5,44 - 5,46 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 360,00 US-Dollar

Basiswert: Netflix



akt. Kurs Basiswert: 365,15 US-Dollar Laufzeit: 18.06.2020

Kursziel: 11,50 Euro Omega: 3,6

Kurschance: + 110 Prozent Quelle: Citigroup

