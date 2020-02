Netflix – Hier liegt das Problem

Papiere des US-Stremingdienstleiters Netflix befindet sich per Definition in einem intakten Aufwärtstrend, werden aber noch von einer mittelfristigen Eindämmungslinie blockiert. Ein Ausbruch sollte den Knoten aber lösen und weiteren Auftrieb verleihen können, wonach es unmittelbar aussieht.

Insgesamt beschreibt das Wertpapier von Netflix seit dem Frühjahr 2018 eine grobe Seitwärtsbewegung, auf der Oberseite wird die Aktie bei rund 386,70 US-Dollar begrenzt. Auf der Unterseite bildete der Wert in den letzten Monaten immer höhere Tiefs aus, dass auf eine bullische Konsolidierung hinweist. Aber nur ein nachhaltiger Ausbruch über die obere Handelsspanne kann tatsächlich wieder Kurspotenzial an die Hochs aus 2018 freisetzen und die nun seit mehr als einem Jahr andauernde Konsolidierungsphase beenden. Besonders im Tagesverlauf fällt wieder eine positive Tendenz auf, die durchaus als Ausbruchsvorbereitung gewertet werden kann.

Der Druck wächst

Solange die obere Handelsspanne bei 386,70 US-Dollar unangetastet bleibt und das Wertpapier nicht unter 345,00 US-Dollar zurückfällt, bleibt das Handelsgeschehen bei Netflix zunächst als neutral zu bewerten. Ein Ausbruch auf der Oberseite mit einem entsprechenden Wochenschlusskurs dürfte aber rasch wieder frische Kapitalzuflüsse generieren und Aufwärtspotenzial in den Bereich der 2018’er Hochs bei 423,20 US-Dollar freisetzen. Mittelfristig ließe sich sogar ein Kursanstieg an rund 450,00 US-Dollar ableiten. Wehe aber, Netflix fällt unter 445,00 US-Dollar zurück, dann würde nämlich ein untergeordneter Aufwärtstrend bestehend seit Ende September einem potenziellen Bruch unterliegen und sich die übergeordnete Handelsspanne zunächst weiter fortsetzen. In diesem Zusammenhang müssten aber rückläufige Notierungen auf rund 300,00 US-Dollar angenommen werden, darunter könnte es sogar in den Bereich von rund 270,00 US-Dollar weiter abwärts gehen.

Widerstände: 380,00; 386,70; 398,98; 403,35; 408,65; 423,20 US-Dollar

Unterstützungen: 372,46; 368,28; 364,76; 353,16; 347,24; 340,00; US-Dollar

Betrachtungszeitraum: 08.05. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US64110L1061

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Netflix HX5ZNL 6,05 350,00 5,46 16.12.2020 Netflix HX5ZNT 3,28 420,00 10,02 16.12.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Netflix HX5Z93 7,07 420,00 4,93 16.12.2020 Netflix HX5Z8Z 3,24 340,00 10,82 16.12.2020

Betrachtungszeitraum: 01. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US64110L1061 Investmentmöglichkeiten Turbo Bull Optionsschein auf Netflix für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.02.2019; 09:53 Uhr Turbo Bear Optionsschein auf Netflix für eine Spekulation auf einen Kursverlust der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.02.2019; 09:55 Uhr

