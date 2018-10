Netflix – Comeback-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

11,7 Prozent hat der US-Index NASDAQ im Oktober verloren. Die Amerikaner sind am Mittwoch offiziel in die Korrektur eingetreten. Für die Tech-Börse war es mit rund 4 Prozent Verlust zudem der höchste Tagesverlust seit 2011. Es gibt also noch einige Negativrekorde zu knacken. Vorerst sollten sich die Bullen jedoch zurück melden. Wir rechnen mit einer deutlichen technischen Gegenbewegung. Bei Netflix steigen Sie mit dem Turbo-Bullund dem Bonusein.