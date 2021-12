Netflix-Calls mit 94%-Chance bei Kurserholung auf 650 USD

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Abwärtsbewegung bei der der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) bald zu Ende sein. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Netflix-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung lief die Aktie nach dem Allzeithoch bei 575,37 USD aus dem Juli 2020 über ein Jahr seitwärts. Im September 2021 gelang der Ausbruch nach oben. Die Aktie kletterte am 17. November 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 700,99 USD. Danach bildete der Wert ein Doppeltop aus, das er mit dem Rückfall unter 642,11 USD am 01. Dezember vollendete. Am Freitag setzte der Wert bereits auf der Unterstützung bei 593,29 USD auf und erreichte das rechnerische Ziel aus dem Doppeltop bei 588,17 USD.

Charttechnischer Ausblick: Die Abwärtsbewegung der letzten Tage in der Netflix-Aktie war steil und dynamisch, nähert sich aber einem potenziellen Ende. Die Aktie kann kurzfristig noch auf ca. 588,17 USD oder sogar 575,37 USD abfallen. Danach könnte der Wert aber erneut zu einer Rally in Richtung 700,99 USD ansetzten. Sollte die Netflix-Aktie aber stabil unter 575,37 USD abfallen, dann wären weitere Abgaben in Richtung 553,74 USD oder sogar 478,63 USD möglich.“

Gelingt der Netflix-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum alten Hoch bei 700,99 Euro zumindest der Anstieg auf 650 USD, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 600 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis bei 600 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF6LAD3, Bewertungstag 18.3.22, wurde bei der Netflix-Kursindikation von 605,75 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,13 USD mit 4,73 – 4,81 Euro gehandelt.

Kann die Netflix-Aktie innerhalb des nächsten Monats um 7,3 Prozent auf 650 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 6,69 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 563,432 USD

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 563,432 USD, BV 0,1, ISIN: DE000MA984K9, wurde beim Netflix-Kurs von 605,75 USD mit 3,89 – 3,94 Euro quotiert.

Beim Netflix-Aktienkurs von 650 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – bei 7,66 Euro (+94 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek