Netflix-Calls mit 88% Chance bei Erreichen des Minimalzieles

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) zu einer zweiten Erholungswelle ansetzen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Netflix-Aktie bildete am 17. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 700,99 USD aus. Danach bildete der Wert eine SKS-Topformation aus. Diese vollendete er am 05. Januar 2022. Danach kam es zu einer Abwärtsbewegung. Diese wurde mit den letzten Quartalszahlen massiv beschleunigt. Am 24. Januar fiel der Wert auf ein Tief bei 351,46 USD. Nach einer ersten Erholung auf 458,48 USD setzte der Wert wieder auf das kurzfristige 61,8% Retracement zurück. Von dieser Unterstützung löst sich die Aktie aktuell.

Ausblick: Die Netflix-Aktie könnte sich in den nächsten Tagen weiter erholen und eine zweite Erholungswelle starten. Diese könnte zu Gewinnen bis 458,48 USD und 511,87 USD führen. Damit wäre der Abwärtstrend seit November aber immer noch intakt. Sollte der Wert allerdings unter 386,80 EUR abfallen, dann wäre mit einem erneuten Rückfall in Richtung 351,46 USD zu rechnen. Sollte diese Marke nicht halten, wären weitere Abgaben in Richtung 290,25 und 252,28 USD möglich.“

Gelingt der Netflix-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf 458,48 USD, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 435 USD

Der SG-Call-Optionsschein auf die Netflix-Aktie mit Basispreis bei 435 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SH11HN7, Bewertungstag 17.6.22, wurde bei der Netflix-Kursindikation von 410 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,144 USD mit 2,43 – 2,48 Euro gehandelt.

Kann die Netflix-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 458,48 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 4,42 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 358,1639 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Netflix-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 358,1639 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH9UNG2, wurde beim Netflix-Kurs von 410 USD mit 4,78 – 4,85 Euro quotiert.

Beim Netflix-Aktienkurs von 458,48 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – bei 8,77 Euro (+81 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Netflix-Aktien oder von Hebelprodukten auf Netflix-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek