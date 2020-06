Netflix-Call auch heute gefragt

Auch heute kaufen die Stuttgarter Anleger überwiegend einen Knock-out-Call (WKN MC6SS1) auf den amerikanischen Streaming-, Film- und Serienproduzenten Netflix. An der Börse wird die Netflix-Aktie gegenwärtig mit 195 Milliarden US-Dollar bewertet. Vor genau zehn Jahren notierte die Netflix-Aktie bei 16,08 US-Dollar, gestern ging sie an der Nasdaq mit einem Schlusskurs von 425,92 US-Dollar aus dem Handel. In Stuttgart notiert die Netflix-Aktie bei 401,45 Euro 0,9% höher.





Ein Knock-out-Call (WKN LS7RX9) auf die in der Insolvenz steckende Wirecard wird heute von den Anlegern in Stuttgart massiv gehandelt. Das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern ist in dem Knock-out-Call in etwa ausgeglichen. Der Basispreis und die Knock-out-Schwelle sind mit 1,50 Euro identisch.Bei den Optionsscheinen wird heute ein Put (WKN PN0ELE) auf den Flugzeugbauer Airbus von den Stuttgarter Anlegern mehrheitlich verkauft. Jüngsten Berichten zufolge könnten bei Airbus in der zivilen Luftfahrt bis zu 15.000 der 90.000 Stellen abgebaut werden. Die Airbus-Aktie notiert heute bei 64,10 Euro rund 1% höher. EUWAX

