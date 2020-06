Netflix: Bullen legen nach!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Schon seit Jahren erfreut sich das Wertpapier des US-Streamingdienstleisters Netflix hoher Beliebtheit unter Aktionären, der Trend zum Streamen hatte sich erwartungsgemäß während des Corona-Lockdowns sogar noch beschleunigt. Investoren huldigten die weiter guten Aussichten mit einem frischen Rekordhoch zu Beginn dieser Woche.

Bis Mitte 2018 herrschte bei Netflix ein ungebrochener Aufwärtstrend mit sehr dynamischen Kurszuwächsen. Nachdem jedoch ein Hoch bei 432,20 US-Dollar markiert wurde, schwenkte die Aktie für die nächsten Jahre in eine Seitwärtskonsolidierung ein und verblieb innerhalb dieser bis April 2020. Selbst der zwischengeschaltete Corona-Crash vermochte den übergeordneten Abwärtstrend nicht zu brechen, stattdessen schlugen Schnäppchenjäger erst recht zu und trieben die Aktie in dieser Woche über die Hürde von 460,00 US-Dollar an. Ein Ende der Erfolgsgeschichte scheint nicht absehbar, der Konsolidierung der letzten Wochen wurde nun ein Ende gesetzt.

Weiter geht's

Nicht einmal wurde über die Netflix-Aktie an dieser Stelle berichtet, zuletzt nach dem Anstieg über die aktuellen Jahreshochs. Seither hat sich das Wertpapier weiter positiv entwickelt und ist in dieser Woche nun über die Kursmarke von 460,00 US-Dollar gesprungen. Damit wurde jetzt weiteres Aufwärtspotenzial freigesetzt, lässt sich allerdings nur rechnerisch ermitteln. Dabei steht ganz klar das 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 496,53 US-Dollar im Fokus. Wer sich nach wie vor an einer Long-Position engagieren möchte, könnte mit einem Faktor Zertifikat Long auf Netflix WKN VA60YA goldrichtig liegen. Eine Rückkehr in die vorherige Konsolidierungsphase zwischen 400,00 und 460,00 US-Dollar würde allerdings leichte Zweifel an der direkten Fortsetzung des Kaufsignals wecken. Aber erst unterhalb von 390,00 US-Dollar dürfte sich das Chartbild kurzzeitig ins bärische Lager verschieben und Abgaben auf 368,95 US-Dollar hervorrufen.

Netflix (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Netflix Strategie für steigende Kurse WKN: VA60YA

Typ: Faktor akt. Kurs: 3,53 - 3,56 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 7,700 Euro

Basiswert: Netflix Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 468,04 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 4,62 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 30 Prozent Vontobel Zertifikate

