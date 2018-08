Netflix, Bayer, türkische Lira - Chance-Risiko entscheidet

Liebe Leser von Feingold Research, selten war die Aussage “Aktien sind teuer / billig” so schwierig und komplex zu treffen wie jetzt. Ein Beispiel – wir halten einige US-Aktien für absurd teuer. Bei Aktien wie Netflix wird das zugegeben zukunftsträchtige Geschäftsmodell über alle Maßen eingepreist. Rückschläge werden nicht einkalkuliert. Die Folge sind astronomische KGV’s. Viele Leser beklagen unsere Hinweise auf teure Märkte und unsere Puts im Angebot wie die WKNs SC9Q8P auf NASDAQ, GD9SWC auf S&P und TR36G5 auf den TecDAX.

Es geht uns aber nicht darum, dem Markt nach dem Mund zu reden. Versicherungen sind günstig und Chance-Risiko-Verhältnis! ist das Entscheidende am Markt. Denken Sie bitte an die Korrekturphasen am Markt wie Februar 2016. Wir haben damals massiv zum Einstieg getrommelt und aus unserer Sicht lässt sich eine Überrendite NUR mit Antizyklik und Mut erreichen.

Zu Mut gehört aber auch, bei einer Vola auf Tiefststand diese als Signal zu sehen. Das blöde – Korrekturen brauchen manchmal Zeit. Bei 13.600 im Januar waren wir pessimistisch, der DAX klammerte sich aber 4 Wochen daran fest. Macht aber nichts. Genauso ist es mit Panik. Türkische Banken, die Lira, Bayer oder Deutsche Bank sehen katastrophal aus. Doch wer Mut hat, wird hier und da schnell belohnt. Siehe Osram zuletzt.

Deshalb auf das Quartett hier die passenden Papiere für sehr mutige Anleger:

Lira-Long - PX1FR7

Bayer Turbo-Bull - MF1TFM

Deutsche Bank Call - CQ0HZH

Osram Bonus - HX32QL

Wer ein breites Anlage- und Investmentdepot besitzt, dem empfehlen wir den Absicherungsrechner von X-Markets. Hier können Sie ausrechnen wie sie ihr Depot und ihre Gewinne am besten vor einem rauen Sommer schützen. Unsere Korrekturziele auf die US-Indizes liegen bei 10 Prozent vom jetzigen Niveau – noch immer und immer mehr.

