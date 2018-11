Netflix, Apple, Amazon – jetzt muss man zugreifen

Die Volatilität am Aktienmarkt bleibt hoch. Am Dienstag sorgte Donald Trump und der Handelskrieg erneut für Verunsicherung. Dabei konnten sich die US-Börsen dennoch mit einem Plus aus dem Handel verabschieden. Es scheint, als setzten die Märkte auf eine verträgliche Einigung im China-USA-Konflikt. Wir empfehlen aufgrund der hohem Vola folgende Inliner, die wir für Sie herausgesucht haben und die man aber einige Wochen auch halten sollte. Mindestens…

DAX-Inliner:

HX5N3D - Barrieren (10.000 / 12.600)

HX5N3F - Barrieren (10.600 / 13.000)

HX5N3C - Barrieren (9.600 / 12.400)

Anlageprodukte auf die US-Techs:

Netflix Bonus – CJ1X3Q

Netflix Bonus – CQ6HZ8

Apple Discounter - HW78TK

Amazon Discounter - TR1ZKL