Netflix – Analyst korrigiert Kursziel um fast 100 Dollar

Die aktuellen Korrekturen am Markt sind unserer Meinung noch kein Anzeichen für einen beginnenden Bärenmarkt. Auch bei den US-Techs waren die vergangenen Wochen nicht gerade rosig, es reichte soweit, dass die Geschäftsmodelle in Frage gestellt wurden und der Billionen-Rekord von Apple komplett aus der Erinnerung verschwand. Wir glauben jedoch an eine zumindest kurzfristige Stabilisierung und empfehlen Discounter, die aktuell von der hohen Volatilität profitieren. Die Papiere auf Netflix, Facebookund Amazonbieten satte Renditen.

Während ProSiebenSat.1-Chef Max Conz eine deutsche Alternative zu Netflix schaffen möchte, korrigieren die Analysten von der australischen Investmentbank Macquarie ihr Kursziel für Netflix von 410 US-Dollar auf 315 US-Dollar. Ein großer Schritt nach unten, jedoch bleibt die Einschätzung der Analysten bei “Outperform” und vom aktuellen Kursniveau bietet ein Kursziel von 315 Dollar immer noch ordentlich Potenzial, auch für den von uns empfohlenen Discounter.