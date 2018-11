Netflix, Amazon und Google – das gibt es selten…

In unserem Exklusivbereich haben wir ihnen am Donnerstag eine Statistik zum S&P500 an die Hand gegeben. Bis zum Herbst 2018 hatte der S&P500 ganze 35 Mal korrigiert, also über 10 Prozent an Wert verloren. Die jetzige Korrektur unterscheidet sich mindestens in einem Punkt vor der jüngsten Korrektur im Februar. Denn die Tech-Werte wurden merklich gestutzt.



Das Geschäftsmodell scheint grundsätzlich in Frage zu stehen, und vieles was jahrelang blind angenommen wurde, sieht nun in den Augen der Investoren anders aus. Doch es gibt an der Börse selten nur schwarz und weiß, daher empfehlen wir nun mutig zu sein und zu zugreifen. Wir glauben mindestens an eine kurzfristige Stabilisierung und empfehlen daher den Discounter CA5G1E auf die NASDAQ100. Damit haben Sie alle Eier in einem Korb. Wer getrennt zuschlagen möchte, greift zur DS2W7V auf Amazon, ST199Y auf Facebook, HW78TK auf Apple oder CP14L3 auf Netflix.