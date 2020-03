Netflix, Amazon, Walt Disney mit 7,25% Zinsen und 40% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Walt Disney-Aktie (ISIN: US2546871060) entwickelte sich mit einem Kursrückgang von 38 Prozent im vergangenen Monat noch schlechter, als der S&P500-Index, der innerhalb dieses Zeitraumes um 32 Prozent einbrach. Die ebenfalls im S&P500-Index gelisteten Aktien der auch im zukunftsträchtigen Streaming-Bereich tätigen Konzerne Amazon (ISIN:US0231351067) und Netflix (ISIN: US64110L1061) befinden sich nach kurzfristigen Kurserholungen im Monatsabstand „nur“ mit 14 bzw. 12 Prozent im Minus.

Für risikobereite Anleger, die den drei Streaming-Diensten in den nächsten 12 Monate keine Fortsetzung der allgemeinen Talfahrt prognostizieren, könnte eine Investition in die derzeit zur Zeichnung angebotene 7,25% Erste Protect Streaming 20-21 interessant sein.

7,25% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer

Am 30.3.20 werden die Schlusskurse der Walt Disney-, der Amazon- und der Netflix-Aktie als Ausübungspreise für die Protect Streaming-Anleihe fixiert. Bei 60 Prozent der Ausübungspreise werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (30.3.20 bis 24.3.21) aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und wo die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am 31.3.20 einen Zinskupon in Höhe von 7,25 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn alle drei Aktien während des gesamten Beobachtungszeitraumes auf täglicher Schlusskursbasis oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 31.3.21 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Auch dann, wenn alle drei Aktienkurse nach der Barriereberührung einer Aktie am Bewertungstag, dem 24.3.21, wieder oberhalb der Ausübungspreise notieren, wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt.

Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien nach der Barriereberührung im Vergleich zum Ausübungspreis im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe gemäß der negativen prozentuellen Wertentwicklung der am schlechtesten gelaufenen Aktie erfolgen.

Die Erste-7,25% Protect Streaming-Anleihe 20-21, fällig am 31.3.21, ISIN: AT0000A2D7W8, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe eignet sich für optimistisch eingestellte Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Kurse der drei Aktien innerhalb des nächsten Jahres nicht mehr als 40 Prozent ihrer aktuellen Niveaus einbüßen werden. Die Chance auf die maximale Jahresbruttorendite ist bereits dann dahin, wenn nur eine der drei Aktien innerhalb des Beobachtungszeitraumes die Barriere unterschreitet.

Walter Kozubek