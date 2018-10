Netflix, Amazon, Apple – vielversprechender Auftakt

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Quartalssaison erwies sich in diesem Oktober als Bremsklotz für die Bären. Nach ordentlichen Zahlen der Banken ging der S&P am Dienstag mit über zwei Prozent Gewinn aus dem Handel, der NASDAQ legte drei Prozent zu. Mit Spannung erwartete man mit Netflix den ersten wichtigen Tech-Wert. Nach der ersten Reaktion dürfte der eine oder andere im Browser noch einmal auf “aktualisieren” geklickt haben. Aber die 18 Prozent Kurszuwachs stimmten wirklich.

Die Aktie packt 60 USD oben drauf und wird bei rund 390 USD indiziert. Mit 89 Cent Gewinn je Aktie schlug man die Erwartungen von 68 Cent deutlich. Zudem war das Nutzerwachstum deutlich höher als erwartet. Damit könnten auch die Schwergewichte Facebook, Apple und Amazon möglicherweise positiv überraschen. Die Erwartungen sind seit Oktober auf jeden Fall tiefer. Die passenden Produkte finden Sie unten.

Wir sind froh in den vergangenen Tagen mutig den Einstieg in den Markt gewagt zu haben. Unser Favoritendepot liegt in den aktuellen Positionen gar im Plus. Auf Jahressicht liegen wir über zehn Prozent vorne – bei einem sehr schwachen DAX, wie Sie der Grafik entnehmen. Hier können Sie sich für unseren Depotdienst anmelden.

Unsere Produktauswahl der letzten Tage:

MünchenerRe C-Bonus ST4UNS MünchenerRe Discounter CP0GRB Allianz Capped-Bonus ST4S5G Allianz Discounter HX3RTW Amazon Turbo-Bull MF4RJ2 Amazon Capped-Bonus CQ6HJH EON Capped-Bonus CP03F5 EON Discounter CP1K4W RWE Capped-Bonus ST5V86 RWE Discounter ST4GCY

SAP Discount-Call HX3C2F SAP Discounter CY5ELS Siemens Health Disc DS3H3T SiemensHealth Turbo-Bull HX0X16 Tesla Capped-Bonus HX3LF8 Lufthansa Capped-Bonus DS1DMW