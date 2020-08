Netflix-Aktie – Verkaufen? Die Luft ist raus!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

An Netflix scheiden sich die Geister! Bei einem aktuellen Kursniveau von knapp 500$ für die Netflix-Titel sehen einige Experten noch Potenzial in Richtung 600$ – die UBS hingegen sieht die Aktie am aktuellen Niveau mit einem Ziel von 500$ als fair bewertet an. Deutlich kritischer schätzen die Analysten der SocGen den Wert ein mit einem Ziel von 270$ und einer Anlageempfehlung „sell“. Letztlich wird sich wohl erst die kommenden Monate zeigen, wer hier richtig lag. An der Börse gilt jedoch: Handle was Du siehst! Und noch ist die Netflix-Aktie in einer Aufwärtsbewegung! Doch gerade diese stürmische Bewegung mit einer Verdoppelung des Wertes seit dem Herbst 2019 könnte nun für eine Pause im Trend sorgen.

Denn nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen gab die Netflix-Aktie deutlich nach. So bildete sich schon vor rund 3 Wochen in den mittelfristigen Wochenkerzen ein potenzielles Trendwendemuster, ein Bearish Engulfing mit sehr langen Kerzenkörpern. Damit muss jedoch auch das Muster als recht aussagekräftig eingeordnet werden! Die Luft ist raus und das Risiko weiterer Gewinnmitnahmen ist somit deutlich angestiegen. Erneute leichte Erholungen in Richtung 520 bis 540$ dürften so auf Widerstand treffen – und für Verkäufe genutzt werden.

