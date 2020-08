Netflix Aktie: Entscheidung in der neuen Woche?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie vollzog bis Mitte Juli einen steilen Anstieg. Er endete am 13. Juli mit einem neuen Allzeithoch bei 575,37 US-Dollar. Seitdem bestimmen die Bären das Kursgeschehen. Sie haben die Aktie zunächst in einen steilen Abverkauf übergehen lassen. Er hat sich in der letzten Woche deutlich verlangsamt.

Zu verdanken ist diese Entwicklung primär der 50-Tagelinie. Sie verläuft aktuell bei 469,11 US-Dollar und stützt den Kurs. Am 24. Juli prallte der Netflix-Kurs bereits einmal an seinem gleitenden Durchschnitt nach oben ab. Da aber keine ausreichenden Anschlusskäufe zu verzeichnen waren, ist der Kampf um den EMA50 noch nicht entschieden.

Sofern die Netflix-Aktie nicht wieder nur eine Seitwärtsbewegung vollzieht, könnte in der neuen Woche eine Entscheidung fallen. Fällt sie zugunsten der Bären, dürfte der 50-Tagedurchschnitt bei 469,11 US-Dollar deutlich unterschritten werden. In diesem Fall sollte mit einem Test des Hochs vom 19. Mai bei 458,97 US-Dollar und der Marke von 450,00 US-Dollar gerechnet werden. Wird auch das Hoch vom 16. April bei 449,52 US-Dollar unterschritten, müssen weitere Abgaben bis auf das Tief vom 29. Juni bei 432,36 US-Dollar einkalkuliert werden.

Gelingt es den Bullen jedoch, den 50-Tagedurchschnitt zu behaupten und einen nachhaltigen Wiederanstieg über die 500,00-US-Dollar-Marke zu vollziehen, könnte die Aufwärtsbewegung bis auf das Hoch vom 16. Juli bei 535,54 US-Dollar fortgesetzt werden.

