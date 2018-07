Netflix – 15 Milliarden und einer hält direkt dagegen…

Quartalszahlen – Enttäuschung – Absturz – so lässt sich zusammenfassen, was Montag Abend bei Netflix passierte. Es ging um mehr als 15 Prozent abwärts, dienstags direkt die Erholung vom Tief. Typisch für massiv überzogene Aktien. Amazon, Wirecard, Nemetschek, Adidas, Isra Vision, Deutsche Börse oder Facebook sind weitere Titel, denen so etwas sofort passieren kann bei der kleinsten Enttäuschung. Für die gesamte Nasdaq als Index gilt das gleiche. Auf dem Niveau kann man günstig absichern – mit der WKN. Aus unserer Sicht ist es höchste Zeit, die Techs sind überzogen und gezogen von ETFs. Massiv. Goldman hält bei Netflix allerdings direkt dagegen. Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen zum zweiten Quartal von 490 auf 470 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf “Buy” belassen. Das Abonnentenwachstum des Online-Videoanbieters habe die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Prognosen reduziert.

Mit mehr als 10 Prozent Jahresrendite eignet sich für Anleger der Discounter MF5WCZ.

Den Netflix-Discounter und weitere Produkte von Morgan Stanley handeln Sie ab einem Ordervolumen von 500 Euro bei flatex kostenfrei. Hier finden Sie die Aktion des Online Brokers. Weitere attraktive No-Fee und Flat-Fee-Aktionen finden Sie hier.