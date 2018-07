Netflix – 15 Milliarden innerhalb 5 Minuten weg

Quartalszahlen – Enttäuschung – Absturz – so lässt sich zusammenfassen, was Montag Abend bei Netflix passierte. Typisch für massiv überzogene Aktien. Amazon, Wirecard, Nemetschek, Adidas, Isra Vision, Deutsche Börse oder Facebook sind weitere Titel, denen so etwas sofort passieren kann bei der kleinsten Enttäuschung. Für die gesamte Nasdaq als Index gilt das gleiche. Auf dem Niveau kann man günstig absichern – mit der WKN. Aus unserer Sicht ist es höchste Zeit, die Techs sind überzogen und gezogen von ETFs. Massiv.